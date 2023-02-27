Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України льотчику Олексію Коваленку

Президент Володимир Зеленський присвоїв посмертно звання Героя України льотчику Олексію Коваленку, який загинув на Харківщині.

Джерело: указ президента №109/2023

Дослівно: "За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Коваленку Олексію Олександровичу – майору (посмертно)".

Довідково: Майор Олексій Коваленко, льотчик першого класу фронтового бомбардувальника Су-24М, загинув 22 березня 2022 року внаслідок збиття літака під час виконання бойового завдання з нанесення авіаційного удару по колоні живої сили та техніки противника в районі міста Ізюм на Харківщині.