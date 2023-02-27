Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України льотчику Олексію Коваленку

"Українська правда"Понеділок, 27 лютого 2023, 03:45
Олексій Коваленко. Колаж з сайту vsim.ua

Президент Володимир Зеленський присвоїв посмертно звання Героя України льотчику Олексію Коваленку, який загинув на Харківщині.

Джерело: указ президента №109/2023

Дослівно: "За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Коваленку Олексію Олександровичу – майору (посмертно)".

Довідково: Майор Олексій Коваленко, льотчик першого класу фронтового бомбардувальника Су-24М, загинув 22 березня 2022 року внаслідок збиття літака під час виконання бойового завдання з нанесення авіаційного удару по колоні живої сили та техніки противника в районі міста Ізюм на Харківщині.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Зеленськийнагороди
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

В ISW перерахували, якими "вкидами" Росія намагається сповільнити поставки зброї Україні

Китай витрачає мільярди на проросійську пропаганду – ЗМІ

ЄС відклав до 2024 року обов’язкову оплату 7 євро за дозвіл на поїздки по безвізу

Зеленський про Ставку: Готуємося знову активно діяти для звільнення нашої землі

доповнено, відеоПоліція затримала підлітків-засновників каналів "Редан" у двох містах

У МЗС відреагували на поїздку журналістів NBC до окупованого Криму

Усі новини...
Зеленський
Зеленський ввів у дію нові санкції РНБО проти росіян у трьох сферах
Зеленський звільнив командувача об’єднаних сил
Зеленський: Звільненням Криму поставимо крапку в намаганнях РФ ламати життя народам Європи й Азії
Останні новини
05:43
Китайська супутникова компанія надавала "вагнерівцям" аерознімки – ЗМІ
04:54
В ISW перерахували, якими "вкидами" Росія намагається сповільнити поставки зброї Україні
03:56
В окупованому Токмаку дітей змушують писати листи загарбникам – ЦНС
03:07
На Сумщині – понад 100 прильотів, росіяни скинули ВОГ на будинок
02:21
Китай витрачає мільярди на проросійську пропаганду – ЗМІ
01:26
У Білорусі затримали 200 прихильників "Редана" – МВС
01:08
Нідерланди продовжують продавати в Росію квіти – вони "роблять людей щасливими"
00:48
Попередньо відомо про збиття до 5 ворожих БпЛА – Полтавська ОВА
00:30
Пентагон заявив, що нема доказів витоку американської зброї з України
23:57
оновленоУ Києві й низці областей оголошувалась повітряна тривога
Усі новини...