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Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України льотчику Олексію Коваленку

"Українська правда"Понеділок, 27 лютого 2023, 02:45
Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України льотчику Олексію Коваленку
Олексій Коваленко. Колаж з сайту vsim.ua

Президент Володимир Зеленський присвоїв посмертно звання Героя України льотчику Олексію Коваленку, який загинув на Харківщині.

Джерело: указ президента №109/2023

Дослівно: "За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Коваленку Олексію Олександровичу – майору (посмертно)".

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Довідково: Майор Олексій Коваленко, льотчик першого класу фронтового бомбардувальника Су-24М, загинув 22 березня 2022 року внаслідок збиття літака під час виконання бойового завдання з нанесення авіаційного удару по колоні живої сили та техніки противника в районі міста Ізюм на Харківщині.

Теми: Зеленськийнагороди
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