Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины летчику Алексею Коваленко

"Украинская правда"Понедельник, 27 февраля 2023, 02:45
Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины летчику Алексею Коваленко
Алексей Коваленко. Коллаж с сайта vsim.ua

Президент Владимир Зеленский присвоил посмертно звание Героя Украины летчику Алексею Коваленко, который погиб на Харьковщине.

Источник: указ президента №109/2023

Дословно: "За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Коваленко Алексею Александровичу – майору (посмертно)".

Реклама:

Справка: Майор Алексей Коваленко, летчик первого класса фронтового бомбардировщика Су-24М, погиб 22 марта 2022 года в результате сбивания самолета во время выполнения боевого задания по нанесению авиационного удара по колонне живой силы и техники противника в районе города Изюм на Харьковщине.

Темы: Зеленскийнаграды
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы об атаке РФ 29 декабря: Летело все. Угроза еще сохраняется

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополняется Россия наносит массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздаются взрывы, есть погибшие

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Все новости...
Зеленский
Сенатор США после слов Зеленского призвал помочь Украине провести выборы
Зеленский: "Оборонка" будет давать больший результат, увеличиваем производство
У Зеленского назвали ключевые темы его выступления на Генассамблее ООН
Последние новости
09:27
Военные смогут сами определить, кто получит единовременную денежную помощь в случае их гибели
09:24
В Днепре есть погибшие и пострадавшие − Филатов
09:20
Когда Бог смеется: как семья из Мариуполя воспитывает троих усыновленных детей и решилась взять четвертую
09:16
Еще один штат не допустил Трампа к участию в праймериз
09:09
В Киеве под завалами складского помещения находятся три человека - Кличко
09:07
Воздушные силы об атаке РФ 29 декабря: Летело все. Угроза еще сохраняется
08:49
дополнено от 06:29Оккупанты нанесли удары по Харькову: один погибший, 8 раненых − ОВА
08:48
Массовая стрельба в Праге: стрелок в письме признался в еще двух убийствах
08:47
СМИ: В Одессе загорелась многоэтажка, в Днепре – ТЦ
08:42
Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки
Все новости...
Реклама: