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Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины летчику Алексею Коваленко

"Украинская правда"Понедельник, 27 февраля 2023, 03:45
Алексей Коваленко. Коллаж с сайта vsim.ua

Президент Владимир Зеленский присвоил посмертно звание Героя Украины летчику Алексею Коваленко, который погиб на Харьковщине.

Источник: указ президента №109/2023

Дословно: "За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Коваленко Алексею Александровичу – майору (посмертно)".

Справка: Майор Алексей Коваленко, летчик первого класса фронтового бомбардировщика Су-24М, погиб 22 марта 2022 года в результате сбивания самолета во время выполнения боевого задания по нанесению авиационного удара по колонне живой силы и техники противника в районе города Изюм на Харьковщине.

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Темы: Зеленскийнаграды
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