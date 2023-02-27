Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины летчику Алексею Коваленко

Президент Владимир Зеленский присвоил посмертно звание Героя Украины летчику Алексею Коваленко, который погиб на Харьковщине.

Источник: указ президента №109/2023

Дословно: "За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Коваленко Алексею Александровичу – майору (посмертно)".

Справка: Майор Алексей Коваленко, летчик первого класса фронтового бомбардировщика Су-24М, погиб 22 марта 2022 года в результате сбивания самолета во время выполнения боевого задания по нанесению авиационного удара по колонне живой силы и техники противника в районе города Изюм на Харьковщине.