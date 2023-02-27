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У Харкові зруйновано понад 5 тис. будинків – Терехов

"Українська правда"Понеділок, 27 лютого 2023, 04:22
ІГОР ТЕРЕХОВ, ФОТО З FACEBOOK

У Харкові внаслідок російських обстрілів зруйновано понад 5 тис. будинків, 500 з них не підлягають реконструкції.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Дуже великої руйнації завдали нам російські агресори. Більше ніж 5 тис. будинків зруйновано, 500 із них зовсім не підлягають відновленню".

Деталі: За словами Терехова, наразі 150 тис. харків'ян перебувають без даху над головою, їх розселяють у гуртожитки.

Мер додав, що за минулий рік у Харкові вдалося відновити 136 будинків, 66 із яких мали значні пошкодження.

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Теми: Харківобстрілвійна
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