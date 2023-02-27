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В Харькове разрушено более 5 тыс. домов – Терехов

"Украинская правда"Понедельник, 27 февраля 2023, 03:22
В Харькове разрушено более 5 тыс. домов – Терехов
ИГОРЬ ТЕРЕХОВ, ФОТО ИЗ FACEBOOK

В Харькове в результате российских обстрелов разрушено более 5 тыс. домов, 500 из них не подлежат реконструкции.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона

Прямая речь: "Очень большие разрушения нанесли нам российские агрессоры. Более 5 тыс. домов разрушено, 500 из них совсем не подлежат восстановлению".

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Детали: По словам Терехова, сейчас 150 тыс. харьковчан находятся без крыши над головой, их расселяют в общежития.

Мэр добавил, что за прошлый год в Харькове удалось восстановить 136 домов, 66 из которых имели значительные повреждения.

Темы: Харьковобстрелвойна
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