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Окупаційна "влада" готується до втечі з Херсонщини – Генштаб

"Українська правда"Понеділок, 27 лютого 2023, 07:15
Російські окупанти. Ілюстративне фото з відкритих джерел

На Херсонщині російська окупаційна "влада" готується до втечі у Крим, місцеві колаборанти почали виїжджати на територію півострова.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "У населеному пункті Олешки та Скадовськ Херсонської області російська окупаційна так звана "влада" готується до втечі на територію тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим.

З 21 лютого відзначено виїзд місцевих колаборантів до Бахчисараю, Сімферополя та Керчі, а з 24 лютого окупанти оголосили про так звану "евакуацію" всім бажаючим".

Деталі: Повідомляється, що для перевезення колаборантів ворог задіяв військові вантажні автомобілі, з собою дозволено брати лише ручний багаж.

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Теми: ГенштабКримокупаціяХерсонська область
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