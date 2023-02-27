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Оккупационная "власть" готовится к бегству с Херсонщины – Генштаб

"Украинская правда"Понедельник, 27 февраля 2023, 07:15
Российские оккупанты. Иллюстративное фото из открытых источников

На Херсонщине российская оккупационная "власть" готовится к бегству в Крым, местные коллаборационисты начали выезжать на территорию полуострова.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "В населенном пункте Алешки и Скадовск Херсонской области российская оккупационная так называемая "власть" готовится к бегству на территорию временно оккупированной Автономной Республики Крым.

С 21 февраля отмечен выезд местных коллаборационистов в Бахчисарай, Симферополь и Керчь, а с 24 февраля оккупанты объявили о так называемой "эвакуации" всем желающим".

Детали: Сообщается, что для перевозки коллаборационистов враг задействовал военные грузовые автомобили, с собой разрешено брать только ручной багаж.

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Темы: ГенштабКрымоккупацияХерсонская область
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