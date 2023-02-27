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Захисники за добу знищили 560 окупантів, 5 танки і 6 ББМ

Ірина БалачукПонеділок, 27 лютого 2023, 08:24
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Росія у загарбницькій війні проти України вже втратила 148 690 військових, 6 621 бойову броньовану машину, 3 385 танків та 2 048 безпілотників.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.02.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 148 690 (+560) осіб ліквідовано,
  • танків – 3 385 (+4) од,
  • бойових броньованих машин – 6 621 (+6) од,
  • артилерійських систем – 2 380 (+0) од,
  • РСЗВ – 475 (+0) од,
  • засобів ППО – 247 (+0) од,
  • літаків – 300 (+1) од,
  • гелікоптерів – 288 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня –  2 048 (+11) од,
  • крилатих ракет – 873 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 248 (+6) од,
  • спеціальної техніки ‒ 230 (+0) од.

Дані уточнюються.

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Теми: РосіявійнаГенштаб
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