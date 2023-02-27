Защитники за сутки уничтожили 560 оккупантов, 5 танков и 6 ББМ
Понедельник, 27 февраля 2023, 07:24
Россия в захватнической войне против Украины уже потеряла 148 690 военных, 6 621 боевую бронированную машину, 3 385 танков и 2 048 беспилотников.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.02.23 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 148 690 (+560) человек ликвидировано,
- танков – 3 385 (+4) ед,
- боевых бронированных машин – 6 621 (+6) ед,
- артиллерийских систем – 2 380 (+0) ед,
- РСЗО – 475 (+0) ед,
- средств ПВО – 247 (+0) ед,
- самолетов – 300 (+1) ед,
- вертолетов – 288 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 048 (+11) ед,
- крылатых ракет – 873 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 248 (+6) ед,
- специальной техники – 230 (+0) ед.
Данные уточняются.