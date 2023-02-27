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Защитники за сутки уничтожили 560 оккупантов, 5 танков и 6 ББМ

Ирина БалачукПонедельник, 27 февраля 2023, 08:24
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Россия в захватнической войне против Украины уже потеряла 148 690 военных, 6 621 боевую бронированную машину, 3 385 танков и 2 048 беспилотников.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.02.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 148 690 (+560) человек ликвидировано,
  • танков – 3 385 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин – 6 621 (+6) ед,
  • артиллерийских систем – 2 380 (+0) ед,
  • РСЗО – 475 (+0) ед,
  • средств ПВО – 247 (+0) ед,
  • самолетов – 300 (+1) ед,
  • вертолетов – 288 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 048 (+11) ед,
  • крылатых ракет – 873 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5 248 (+6) ед,
  • специальной техники – 230 (+0) ед.

Данные уточняются.

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Темы: РосcиявойнаГенштаб
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