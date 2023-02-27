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Білий дім уточнив слова Байдена про "непотрібні" Україні F-16

"Європейська правда"Понеділок, 27 лютого 2023, 09:19
Джо Байден. Фото з Facebook

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван уточнив коментарі президента Джо Байдена в неділю про те, що Україні наразі не потрібні винищувачі F-16.

Про це він сказав в інтерв'ю на телеканалі ABC, повідомляє "Європейська правда".

Салліван повторив, що Білий дім приділяє першочергову увагу негайним потребам цієї війни і продовжуватиме це робити.

"На кожному етапі цієї війни президент намагався зробити так, щоб українські військові отримували те, що їм потрібно", – повідомив Салліван.

"На першому етапі, коли вони захищали Київ, це були протитанкова зброя Javelin і зенітні системи Stinger. І це спрацювало. Це допомогло Україні захистити Київ. На другому етапі це була важка артилерія, щоб допомогти їм оборонятися від росіян, які наступали на схід України. На цьому етапі критичним елементом є здатність наземного маневру. А це означає танки, бронетранспортери, бойових машин піхоти", – сказав Салліван. 

За його словами, "те, що каже президент, означає, що він зосереджений на цих можливостях".

"F-16 – це питання на потім", – сказав Салліван в іншому інтерв’ю на CNN, додавши: "Тому президент Байден сказав, що наразі він не просувається з цим".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що ще три європейські країни, окрім Польщі, висловили готовність розпочати тренування українських пілотів на винищувачах F-16.

Теми: СШАдопомога Україніавіа
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