Белый дом уточнил слова Байдена о "ненужных" Украине F-16

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан уточнил комментарии президента Джо Байдена в воскресенье о том, что Украине пока не нужны истребители F-16.

Об этом он сказал в интервью на телеканале ABC, сообщает "Европейская правда".

Салливан повторил, что Белый дом уделяет первоочередное внимание неотложным потребностям этой войны и будет продолжать это делать.

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"На каждом этапе этой войны президент пытался сделать так, чтобы украинские военные получали то, что им нужно", – сообщил Салливан.

"На первом этапе, когда они защищали Киев, это были противотанковое оружие Javelin и зенитные системы Stinger. И это сработало. Это помогло Украине защитить Киев. На втором этапе это была тяжелая артиллерия, чтобы помочь им обороняться от россиян, которые наступали на восток Украины. На этом этапе критическим элементом является способность наземного маневра. А это означает танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты", – сказал Салливан.

По его словам, "то, что говорит президент, означает, что он сосредоточен на этих возможностях".

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"F-16 – это вопрос на потом", – сказал Салливан в другом интервью на CNN, добавив: "Поэтому президент Байден сказал, что пока он не продвигается с этим".

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что еще три европейские страны, кроме Польши, выразили готовность начать тренировки украинских пилотов на истребителях F-16.