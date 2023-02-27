Помер знаковий політтехнолог Кремля і автор "темників" Павловський

На 72 році помер російський політтехнолог, уродженець Одеси, який реалізував ідеологію Кремля в Україні, Глєб Павловський.

Джерело: "Ведомости", "Настоящее время", "Meduza", "Важжные истории"

Деталі: Павловський - засновник "Фонда ефективної політики". Він був відомий як ключовий політтехнолог Кремля під час перших термінів президента Володимира Путіна. Його фонд розробляв першу передвиборчу кампанію Путіна.

У 2000-ті роки в Москві зробили ставку на прихід до влади в Україні проросійської п'ятої колони та на економічну експансію. Особливі надії пов'язувалися з перемогою Віктора Януковича на президентських виборах взимку 2004 року.

Путін вимагав від тодішнього президента України Леоніда Кучми будь-якими засобами забезпечити обрання Януковича.

До Києва були відправлені російські політтехнологи на чолі з Павловським і, як можна припустити, бригади співробітників держбезпеки.

Ющенко, ймовірно, дістав за вечерею велику дозу діоксину. Але зусилля Кремля виявилися безуспішними. Янукович програв вибори, а масові протести зірвали спроби фальсифікувати їхні результати.

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У 2005 році в ефірі "5 каналу" було заявлено про передачу в Генпрокуратуру України плівки із записом телефонної розмови, в якій нібито співробітники російських спецслужб говорять про те, що ідея отруїти Ющенка належить Павловському.

Сам Павловський тоді відкинув звинувачення. "Це - досить дрібна брехня телеканалу, який працює в режимі пропаганди і контрпропаганди", - сказав тоді Павловський.

Також Павловський визнав, що темники 2003 - 2004 придумав він та його колега Марат Гельман. Так він свого часу відреагував на новину про те, що Віктор Медведчук судиться з виданням "Тиждень", яке назвало його "ідеологом темників". "Чого судитися, коли темники придумали ми з Маратом Гельман (і.. дехто ще, хто не стане тепер захищати своє авторство", - заявляв політтехнолог.

Нагадаємо, що на виборах до парламенту 2002 року ФЕП працював із СДПУ (о) Медведчука, "обслуговуючи інтереси Кремля",

Крім того, одразу ж після виступу Путіна на саміті НАТО в Бухаресті 2008 року російська пропаганда розпочала кампанію залякування України. Зокрема, "Русский журнал", курирував який Павловський, опублікував план війни проти України під назвою "Операція "Механічний апельсин".