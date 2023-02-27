На 72 году умер российский политтехнолог, уроженец Одессы, который реализовал идеологию Кремля в Украине, Глеб Павловский.

Источник: "Ведомости", "Настоящее время", "Meduza", "Важжные истории"

Детали: Павловский - основатель "Фонда эффективной политики". Он был известен как ключевой политтехнолог Кремля во время первых сроков президента Владимира Путина. Его фонд разрабатывал первую предвыборную кампанию Путина.

В 2000-е годы в Москве сделали ставку на приход к власти в Украине пророссийской пятой колонны и на экономическую экспансию. Особые надежды связывались с победой Виктора Януковича на президентских выборах зимой 2004 года.

Путин требовал от тогдашнего президента Украины Леонида Кучмы любыми средствами обеспечить избрание Януковича.

В Киев были отправлены российские политтехнологи во главе с Павловским и, как можно предположить, бригады сотрудников госбезопасности.

Ющенко, вероятно, получил за ужином большую дозу диоксина. Но усилия Кремля оказались безуспешными. Янукович проиграл выборы, а массовые протесты сорвали попытки фальсифицировать их результаты.

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В 2005 году в эфире "5 канала" было заявлено о передаче в Генпрокуратуру Украины пленки с записью телефонного разговора, в котором якобы сотрудники российских спецслужб говорят о том, что идея отравить Ющенко принадлежит Павловскому.

Сам Павловский тогда отверг обвинения. "Это - достаточно мелкая ложь телеканала, который работает в режиме пропаганды и контрпропаганды", - сказал тогда Павловский.

Также Павловский признал, что темники 2003 - 2004 придумал он и его коллега Марат Гельман. Так он в свое время отреагировал на новость о том, что Виктор Медведчук судится с изданием "Тиждень", которое назвало его "идеологом темников". "Чего судиться, когда темники придумали мы с Маратом Гельманом (и... кое-кто еще, кто не станет теперь защищать свое авторство", - заявлял политтехнолог.

Напомним, что на выборах в парламент 2002 года ФЭП работал с СДПУ (о) Медведчука, "обслуживая интересы Кремля",

Кроме того, сразу же после выступления Путина на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году российская пропаганда начала кампанию запугивания Украины. В частности, "Русский журнал", курировал который Павловский, опубликовал план войны против Украины под названием "Операция "Механический апельсин".