СБУ схопила "помічника депутата з Криму": шукав локації оборонних підприємств Одещини

Служба безпеки в Одесі знешкодила російського агента, який розвідував місця дислокації стратегічно важливих об’єктів ОПК та корегував ракетні удари по критичній інфраструктурі Одещини.

Джерело: пресслужби СБУ, ОГП

Дослівно: "Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала розгалужену агентурну мережу ФСБ, яка діяла у прифронтових районах півдня України. Зловмисники розвідували місця дислокації стратегічно важливих об’єктів оборонно-промислового комплексу нашої держави. Також вони коригували російські ракетні удари по критичній інфраструктурі регіону, у тому числі енергогенеруючих підприємствах".

Деталі: Повідомляється, що у результаті спецоперації в Одесі затримано організатора агентурної групи - ним виявився місцевий житель, помічник одного з депутатів так званого кримського парламенту Костянтина Мальчікова.

Встановлено, що одесит періодично відвідував український півострів, де володіє базою відпочинку. Під час однієї з таких поїздок до повномасштабного вторгнення його завербував кадровий співробітник ФСБ Костянтин Шилов.

Саме за його завданням після 24 лютого минулого року російський агент намагався виявити локації українських підприємств на Одещині, які виготовляють оборонну продукцію для потреб ЗСУ.

Крім того, він збирав розвіддані про місця базування і переміщення підрозділів Сил оборони та "звітував" про результати ворожих повітряних атак на українські об’єкти.

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Для збору інформації виходив на місцевість, а також створив анонімний телеграм-чат. До нього залучив своїх "однодумців", які інформували "адміністратора" про помічену українську військову техніку.

Отримані відомості організатор передавав своєму куратору через анонімні месенджери і чернетки в електронних скриньках російських поштових сервісів.

Під час обшуків за місцем проживання зрадника правоохоронці виявили мобільний телефон і комп’ютерну техніку із доказами листування з агресором.

Іншим учасником агентурної мережі виявився прокремлівський блогер Олександр Сініцин, який з 2014 року переховується від правосуддя в російському місті Рязань. Раніше він був позаштатним кореспондентом центральних телеканалів РФ, серед яких – "Russia today" та медіа група "Росбізнесконсалтинг".

Після виїзду до Росії він створив пропагандистський телеграм-канал "Типова Одеса", де продовжив поширювати деструктивний контент. Блогер був на прямому зв’язку з одеським агентом, від якого отримував матеріали про події на півдні України і робив з них провокаційні публікації.

Триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності інших учасників ворожої агентури.