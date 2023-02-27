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СБУ схватила "помощника депутата из Крыма": искал локации оборонных предприятий Одесчины

Станислав ПогориловПонедельник, 27 февраля 2023, 09:48
СБУ схватила помощника депутата из Крыма: искал локации оборонных предприятий Одесчины
Фото: пресслужба СБУ

Служба безопасности в Одессе обезвредила российского агента, который разведывал места дислокации стратегически важных объектов ОПК и корректировал ракетные удары по критической инфраструктуре Одесчины.

Источник: пресс-службы СБУ, ОГП

Дословно: "Контрразведка Службы безопасности нейтрализовала разветвленную агентурную сеть ФСБ, которая действовала в прифронтовых районах юга Украины. Злоумышленники разведывали места дислокации стратегически важных объектов оборонно-промышленного комплекса нашего государства. Также они корректировали российские ракетные удары по критической инфраструктуре региона, в том числе энергогенерирующих предприятиях".

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Детали: Сообщается, что в результате спецоперации в Одессе задержан организатор агентурной группы - им оказался местный житель, помощник одного из депутатов так называемого крымского парламента Константина Мальчикова.

 

Установлено, что одессит периодически посещал украинский полуостров, где владеет базой отдыха. Во время одной из таких поездок до полномасштабного вторжения его завербовал кадровый сотрудник ФСБ Константин Шилов.

Именно по его заданию после 24 февраля прошлого года российский агент пытался выявить локации украинских предприятий в Одесской области, которые изготавливают оборонную продукцию для нужд ВСУ.

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Кроме того, он собирал разведданные о местах базирования и перемещения подразделений Сил обороны и "отчитывался" о результатах вражеских воздушных атак на украинские объекты.

Для сбора информации выходил на местность, а также создал анонимный телеграм-чат. К нему привлек своих "единомышленников", которые информировали "администратора" о замеченной украинской военной технике.

 

Полученные сведения организатор передавал своему куратору через анонимные мессенджеры и черновики в электронных ящиках российских почтовых сервисов.

Во время обысков по месту жительства предателя правоохранители обнаружили мобильный телефон и компьютерную технику с доказательствами переписки с агрессором.

Другим участником агентурной сети оказался прокремлевский блогер Александр Синицын, который с 2014 года скрывается от правосудия в российском городе Рязань. Ранее он был внештатным корреспондентом центральных телеканалов РФ, среди которых - "Russia today" и медиа группа "Росбизнесконсалтинг".

После выезда в Россию он создал пропагандистский телеграм-канал "Типичная Одесса", где продолжил распространять деструктивный контент. Блогер был на прямой связи с одесским агентом, от которого получал материалы о событиях на юге Украины и делал из них провокационные публикации.

Продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности других участников вражеской агентуры.

Темы: СБУвойнаУкраинаРосcия
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