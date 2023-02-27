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Грета Тунберг з активістами заблокували міненерго Норвегії через вітряки на землях оленярів

"Європейська правда"Понеділок, 27 лютого 2023, 09:53
Грета Тунберг з активістами заблокували міненерго Норвегії через вітряки на землях оленярів
Фото: NRK

Екологічна активістка Грета Тунберг та десятки інших активістів у понеділок заблокували входи до міністерства енергетики Норвегії, протестуючи проти вітряних турбін на землях, що традиційно використовуються корінними саамськими оленярами.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда",

Верховний суд Норвегії в 2021 році ухвалив рішення про те, що дві вітряні електростанції, побудовані в центральній Норвегії, порушують права саамів відповідно до міжнародних конвенцій. Утім, турбіни продовжують працювати там вже понад 16 місяців.

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Оленярі в скандинавській країні кажуть, що вид і звук гігантських вітроенергетичних установок лякає їхніх тварин та порушує столітні традиції. Вони вимагають, щоб турбіни було знесено.

Уряд заявив, що, незважаючи на рішення Верховного суду, остаточна доля вітряних електростанцій є складною юридичною та політичною проблемою і сподівається знайти компроміс.

"Я тут, щоб підтримати боротьбу за права людини та права корінних народів", - сказала агентству Тунберг, сидячи біля головного входу до міністерства разом з іншими демонстрантами.

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"Норвезька держава порушує права людини, і це абсолютно неприйнятно, і ми маємо бути солідарними у цій боротьбі", - додала вона.

Нагадаємо, у січні Тунберг брала участь в акції протесту проти видобування бурого вугілля на місці виселеного села Лютцерат у німецькій землі Північний Рейн-Вестфалія, її затримували.

Теми: Норвегіяклімат
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