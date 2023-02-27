Грета Тунберг с активистами заблокировали минэнерго Норвегии из-за ветряков на землях оленеводов

Экологическая активистка Грета Тунберг и десятки других активистов в понедельник заблокировали входы в министерство энергетики Норвегии, протестуя против ветряных турбин на землях, традиционно используемых коренными саамскими оленеводами.

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда",

Верховный суд Норвегии в 2021 году принял решение о том, что две ветряные электростанции, построенные в центральной Норвегии, нарушают права саамов в соответствии с международными конвенциями. Впрочем, турбины продолжают работать там уже более 16 месяцев.

Оленеводы в скандинавской стране говорят, что вид и звук гигантских ветроэнергетических установок пугает их животных и нарушает столетние традиции. Они требуют, чтобы турбины были снесены.

равительство заявило, что, несмотря на решение Верховного суда, окончательная судьба ветряных электростанций является сложной юридической и политической проблемой и надеется найти компромисс.

"Я здесь, чтобы поддержать борьбу за права человека и права коренных народов", - сказала агентству Тунберг, сидя у главного входа в министерство вместе с другими демонстрантами.

"Норвежское государство нарушает права человека, и это абсолютно неприемлемо, и мы должны быть солидарными в этой борьбе", - добавила она.

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Напомним, в январе Тунберг участвовала в акции протеста против добычи бурого угля на месте выселенного села Лютцерат в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия, ее задерживали.