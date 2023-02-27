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Лукашенко похвалився, що попри санкції виробляє багато зброї

Ірина БалачукПонеділок, 27 лютого 2023, 11:05
Олександр Лукашенко. Скриншот з відео "Пула первого"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що незважаючи на санкції, РБ разом із Росією виробляє різні типи озброєнь і продає їх у 57 країн.

Джерело: наближений до Лукашенка Telegram-канал "Пул первого" з посиланням на заяву Лукашенка на нараді з питань фінансування закупівель продукції військового призначення 27 лютого

Пряма мова самопроголошеного президента: "Хочу зазначити, що, незважаючи на безпрецедентний санкційний тиск, ми виробляємо достатньо озброєння і військової техніки для потреб білоруської армії.

Це пов'язано з тим, що все, що нам треба – я маю на увазі зброю, "залізо"– ми запросто отримуємо з Росії. А те, що стосується мікроелектроніки, оптоелектроніки, оптики та іншого – хвала тим, хто зберіг виробництво, що дісталося нам від Радянського Союзу. І таким чином разом із Росією ми можемо виробляти будь-які типи озброєння".

Деталі: За словами Лукашенка, Білорусь виробляє стільки зброї, що "може собі дозволити також експортувати дану продукцію в 57 країн світу, що і робить".

Він також додав, що РБ "успішно розробляє сучасні зразки озброєння" не тільки за тими напрямками, де має "науково-технічний доробок і компетенції", а й освоює "нові затребувані напрямки – реактивні снаряди, артилерійські боєприпаси великого калібру".

Теми: БілорусьЛукашенкозброя
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