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Лукашенко похвастался, что несмотря на санкции производит много оружия

Ирина БалачукПонедельник, 27 февраля 2023, 10:05
Лукашенко похвастался, что несмотря на санкции производит много оружия
Александр Лукашенко. Скриншот из видео "Пула первого"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что несмотря на санкции, РБ вместе с Россией производит разные типы вооружений и продает их в 57 стран.

Источник: приближенный к Лукашенко Telegram-канал "Пул первого" со ссылкой на заявление Лукашенко на совещании по вопросам финансирования закупок продукции военного назначения 27 февраля

Прямая речь самопровозглашенного президента: "Хочу отметить, что, несмотря на беспрецедентное санкционное давление, мы производим достаточно вооружения и военной техники для нужд белорусской армии.

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Это связано с тем, что все, что нам надо – я имею в виду оружие, "железо" – мы запросто получаем из России. А то, что касается микроэлектроники, оптоэлектроники, оптики и прочего – хвала тем, кто сохранил производство, доставшееся нам от Советского Союза. И таким образом вместе с Россией мы можем производить любые типы вооружения".

Детали: По словам Лукашенко, Беларусь производит столько оружия, что "может себе позволить также экспортировать данную продукцию в 57 стран мира, что и делает".

Он также добавил, что РБ "успешно разрабатывает современные образцы вооружения" не только по тем направлениям, где имеет "научно-технический задел и компетенции", но и осваивает "новые востребованные направления – реактивные снаряды, артиллерийские боеприпасы крупного калибра".

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Темы: БеларусьЛукашенкооружие
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