В ОП запропонували свою версію відбору суддів до КСУ, хоча в ЄС наполягають на іншій

Офіс президента України запропонував свою версію процедуру добору суддів Конституційного суду, яка відрізняється від тієї, до якої закликає Євросоюз.

Про це розповів заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов в інтерв’ю Liga.net, пише "Європейська правда".

Реформа КСУ є одним з критеріїв, які Україна має виконати для подальшого зближення з ЄС. Україна має привести процедуру добору суддів КСУ відповідно до рекомендацій Венеційської комісії.

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"Венеційка" рекомендувала включити у дорадчу групу експертів, яка перевірятиме кандидатів у КСУ, ще одного, сьомого члена з міжнародних експертів. Цей сьомий незалежний експерт мав би нівелювати політичний вплив на відбіркову комісію.

За словами Смирнова, у значної частини нардепів є побоювання, що сьомий член групи від міжнародників буде означати надмірне втручання в дискрецію суб’єктів призначення суддів КСУ – президента, ВР та з'їзду суддів. Тому в ОП запропонували свою версію, яка, за словами Смирнова, проговорюється з міжнародними партнерами.

"Залишити шість членів. Процедурні рішення ухвалюються простою більшістю (чотири голоси з шести). Але водночас за рішення про відповідність критеріям доброчесності та компетентності мають проголосувати мінімум два міжнародники", – пояснив Смирнов.

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Заступник керівника ОП каже, що презентував нещодавно цю версію на зустрічі з МВФ і "побачив зацікавленість". Якщо альтернативна версія буде відкинута – повернуться до першої з сьомим членом від міжнародників, зазначив він.

"Я ставлю для себе дедлайн, щоб до кінця березня ми поставили крапку в цьому питанні", – підсумував Смирнов.

У Єврокомісії висловлювали очікування, що Україна повністю врахує рекомендації Венеційської комісії до закону №7662 про Конституційний суд.

Експерти у сфері судової реформи попереджали, що ухвалена Радою та підписана президентом версія закону може зробити КС підконтрольним владі.