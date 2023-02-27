В ОП предложили свою версию отбора судей в КСУ, хотя в ЕС настаивают на другой

Офис президента Украины предложил свою версию процедуры отбора судей Конституционного суда, которая отличается от той, к которой призывает Евросоюз.

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов в интервью Liga.net, пишет "Европейская правда".

Реформа КСУ является одним из критериев, которые Украина должна выполнить для дальнейшего сближения с ЕС. Украина должна привести процедуру отбора судей КСУ в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

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"Венецианка" рекомендовала включить в совещательную группу экспертов, которая будет проверять кандидатов в КСУ, еще одного, седьмого члена из международных экспертов. Этот седьмой независимый эксперт должен нивелировать политическое влияние на отборочную комиссию.

По словам Смирнова, у значительной части нардепов есть опасения, что седьмой член группы от международников будет означать чрезмерное вмешательство в дискрецию субъектов назначения судей КСУ - президента, ВР и съезда судей. Поэтому в ОП предложили свою версию, которая, по словам Смирнова, проговаривается с международными партнерами.

"Оставить шесть членов. Процедурные решения принимаются простым большинством (четыре голоса из шести). Но в то же время за решение о соответствии критериям добропорядочности и компетентности должны проголосовать минимум два международника", – пояснил Смирнов.

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Заместитель руководителя ОП говорит, что представил недавно эту версию на встрече с МВФ и "увидел заинтересованность". Если альтернативная версия будет отвергнута – вернутся к первой с седьмым членом от международников, отметил он.

"Я ставлю для себя дедлайн, чтобы до конца марта мы поставили точку в этом вопросе", – подытожил Смирнов.

В Еврокомиссии выражали ожидания, что Украина полностью учтет рекомендации Венецианской комиссии к закону №7662 о Конституционном суде.

Эксперты в сфере судебной реформы предупреждали, что принятая Радой и подписанная президентом версия закона может сделать КС подконтрольным власти.