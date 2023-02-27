Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На границе с Беларусью погиб боец ТРО, начато расследование

Валентина РоманенкоПонедельник, 27 февраля 2023, 11:35
коллаж "Суспільного"

На украинско-белорусской границе во время выполнения боевого задания погиб 33-летний военнослужащий теробороны Волыни Сергей Панасюк, обстоятельства смерти расследуются.

Источник: спикер бригады ТРО Волыни Сергей Хоминский в комментарии "Суспільному"

Детали: 26 февраля в селе Сильце Ратновской общины попрощались с младшим сержантом.

По словам Хоминского, военный погиб на рассвете (25 февраля -ред.). При каких обстоятельствах это произошло сейчас выясняют. "Следствие ведут правоохранительные органы, также проводится служебное расследование соответствующими подразделениями бригады", - отметил спикер бригады.

Сергей Панасюк был участником АТО. В ряды теробороны стал в первые дни полномасштабного вторжения. Был командиром стрелкового взвода. У него остались дочь и сын.

В соцсетях появилась непроверенная информация о якобы вражеском обстреле со стороны Беларуси. Пограничный комитет РБ отрицал, что с их стороны велась стрельба.

Темы: война
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

ФБР заявило, что пандемию COVID-19 вероятно вызвала утечка из лаборатории в Китае

Судья из Днепра получила 10 лет тюрьмы за взятку в 30 тысяч долларов

Кулеба рассказал о пяти поражениях России и посоветовал "подавиться ракетами"

Почти все депутаты получили 100% надбавку к окладу в январе

РФ начала запускать дроны из Брянской области, чтобы больше угрожать Киеву – разведка Британии

фото США перебросили в Европу "самолет судного дня"

Все новости...
война
После взрывов в Мачулищах Лукашенко собрал силовиков: приказал защищать рубежи
Оккупанты обстреливают Кураховку на Донетчине, один человек погиб - ОП
Россия меняет тактику ракетных обстрелов – ГУР
Последние новости
14:14
Экс-главу аэропорта "Борисполь" приговорили к 5 годам лишения свободы
14:08
"Семейный подряд": отец и сын организовали в Киеве схему выезда мужчин за границу
14:05
В феврале бизнес существенно смягчил негативные ожидания относительно своей деятельности – НБУ
14:03
Половина населения Швейцарии поддерживает отправку швейцарского оружия в Украину
14:01
В ВСУ рассказали, как военным помогает погодный прогноз уничтожать врага
13:53
Финский поставщик трубопроводов Uponor вышел из российского рынка
13:50
Банда выдавала себя за чиновников, которые собирает деньги для ВСУ - ОГП
13:49
Что угрожает украинцам, проигнорировавшим повестку для уточнения данных – объясняют юристы
13:47
видеоВ оккупированной Кадиевке взрыв на заводе, где россияне хранили БК – Гайдай
13:45
Минобороны России заявило, что Крым атаковали 10 беспилотников
Все новости...