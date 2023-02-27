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На границе с Беларусью погиб боец ТРО, начато расследование

Валентина РоманенкоПонедельник, 27 февраля 2023, 10:35
На границе с Беларусью погиб боец ТРО, начато расследование
коллаж "Суспільного"

На украинско-белорусской границе во время выполнения боевого задания погиб 33-летний военнослужащий теробороны Волыни Сергей Панасюк, обстоятельства смерти расследуются.

Источник: спикер бригады ТРО Волыни Сергей Хоминский в комментарии "Суспільному"

Детали: 26 февраля в селе Сильце Ратновской общины попрощались с младшим сержантом.

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По словам Хоминского, военный погиб на рассвете (25 февраля -ред.). При каких обстоятельствах это произошло сейчас выясняют. "Следствие ведут правоохранительные органы, также проводится служебное расследование соответствующими подразделениями бригады", - отметил спикер бригады.

Сергей Панасюк был участником АТО. В ряды теробороны стал в первые дни полномасштабного вторжения. Был командиром стрелкового взвода. У него остались дочь и сын.

В соцсетях появилась непроверенная информация о якобы вражеском обстреле со стороны Беларуси. Пограничный комитет РБ отрицал, что с их стороны велась стрельба.

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Темы: война
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