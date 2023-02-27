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Директор ЦРУ: Росія пропонувала Ірану допомогу в ракетній програмі в обмін на зброю

"Європейська правда"Понеділок, 27 лютого 2023, 10:56
Директор ЦРУ: Росія пропонувала Ірану допомогу в ракетній програмі в обмін на зброю
ВІЛЬЯМ БЕРНС, ФОТО GETTY IMAGES

Сполучені Штати бачать ознаки того, що Росія пропонує допомогти Ірану у ракетній програмі, і принаймні розглядає можливість надання винищувачів в обмін на військову допомогу для використання у війні в Україні.

Про це заявив директор ЦРУ Вільям Бернс, пише "Європейська правда" із посиланням на CNN.

Бернс заявив, що альянс між Росією та Іраном швидко розвивається, і цей новий наратив він назвав "тривожним".

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"Зараз він рухається досить швидкими темпами в дуже небезпечному напрямку, в тому сенсі, що ми знаємо, що іранці вже надали росіянам сотні безпілотників, які вони використовують для заподіяння болю українському цивільному населенню і українській цивільній інфраструктурі. Ми знаємо, що вони надали боєприпаси для артилерії і танків", - сказав Бернс.

Раніше Бернс заявив, що США впевнені в тому, що Китай розглядає можливість надсилання летальної допомоги Росії, але Пекін поки що не ухвалив остаточного рішення.

Нагадаємо, Міністерство оборони Великої Британії вважає, що Росія, ймовірно, вичерпала запаси іранських беспілотників, але шукає шляхи їх поповнення.

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Теми: ІранРосіязброявійна
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