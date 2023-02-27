Директор ЦРУ: Россия предлагала Ирану помощь в ракетной программе в обмен на оружие

Соединенные Штаты видят признаки того, что Россия предлагает помочь Ирану в ракетной программе, и по крайней мере рассматривает возможность предоставления истребителей в обмен на военную помощь для использования в войне в Украине.

Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс, пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Бернс заявил, что альянс между Россией и Ираном быстро развивается, и этот новый нарратив он назвал "тревожным".

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"Сейчас он движется достаточно быстрыми темпами в очень опасном направлении, в том смысле, что мы знаем, что иранцы уже предоставили россиянам сотни беспилотников, которые они используют для причинения боли украинскому гражданскому населению и украинской гражданской инфраструктуре. Мы знаем, что они предоставили боеприпасы для артиллерии и танков", - сказал Бернс.

Ранее Бернс заявил, что США уверены в том, что Китай рассматривает возможность отправки летальной помощи России, но Пекин пока не принял окончательного решения.

Напомним, Министерство обороны Великобритании считает, что Россия, вероятно, исчерпала запасы иранских беспилотников, но ищет пути их пополнения.