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Україна не почне військові дії у Придністров'ї, хоча має на це право - депутат партії Санду

"Європейська правда"Понеділок, 27 лютого 2023, 11:13
Україна не почне військові дії у Придністров'ї, хоча має на це право - депутат партії Санду
Оазу Нантой. скриншот

Депутат від партії влади Молдови "Дія і солідарність" Оазу Нантой вважає, що Україна має право розглядати військовий сценарій у Придністров’ї, однак не робитиме цього. 

Про це Нантой розповів у інтерв’ю "Європейській правді".

Політик відзначив, що зараз Україна розглядає Придністров'я як другорядну, але реальну небезпеку. 

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"Війна - це справа кривава, жорстока і непередбачувана, тож зберігається ризик удару в спину Україні з Придністров'я, тобто з території Молдови. І Україну дратує те, що вона змушена тримати військові підрозділи в цьому регіоні", - сказав Нантой.

За його словами, загроза нападу російських сил на Україну з території Молдови не першорядна, але все одно це неприємно, тому для Києва тут діє своя логіка війни: "бути чи не бути".

"І Україна має повне право розглядати, зокрема, військовий сценарій попередження удару з території Молдови", - пояснив депутат.

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Однак Нантой вважає, що Україна не піде таким шляхом. 

"Хочу наголосити, що зараз існує відвертий конструктивний діалог між Україною і Молдовою. І є офіційна позиція Молдови про те, що "придністровський конфлікт" - це не той конфлікт, який потрібно вирішувати військовими методами. Тут маса аргументів", - пояснив він.

"Україна не буде починати військові операції в Придністров'ї. І тому, що є діалог (на цю тему) між Києвом і Кишиневом. І тому що сьогодні ситуація на фронті така, що ця військова операція не потрібна", - вважає Нантой.

Політик також підкреслив: хоча загроза для України з боку Придністров’я зберігається, на лівому березі Дністра сьогодні немає охочих воювати проти України або проти Молдови. 

23 лютого міноборони Росії поширило неправдиву інформацію, що українські сили найближчим часом нібито планують влаштувати збройну провокацію в Придністров'ї. Влада Молдови та України це заперечувала.

Дивіться повне інтерв'ю: Чи зайдуть ЗСУ в Придністров'я? Що коїться на кордоні з Молдовою? Що за істерика в РФ?

Теми: Придністров'яМолдовавійна
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