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Украина не начнет военные действия в Приднестровье, хотя имеет на это право - депутат партии Санду

"Европейская правда"Понедельник, 27 февраля 2023, 12:13
Оазу Нантой. скриншот

Депутат от партии власти Молдовы "Действие и солидарность" Оазу Нантой считает, что Украина имеет право рассматривать военный сценарий в Приднестровье, однако не будет этого делать. 

Об этом Нантой рассказал в интервью "Европейской правде".

Политик отметил, что сейчас Украина рассматривает Приднестровье как второстепенную, но реальную опасность. 

"Война - это дело кровавое, жестокое и непредсказуемое, поэтому сохраняется риск удара в спину Украине из Приднестровья, то есть с территории Молдовы. И Украину раздражает то, что она вынуждена держать военные подразделения в этом регионе", - сказал Нантой.

По его словам, угроза нападения российских сил на Украину с территории Молдовы не первостепенна, но все равно это неприятно, поэтому для Киева здесь действует своя логика войны: "быть или не быть".

"И Украина имеет полное право рассматривать, в частности, военный сценарий упреждения удара с территории Молдовы", - пояснил депутат.

Однако Нантой считает, что Украина не пойдет по такому пути. 

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"Хочу подчеркнуть, что сейчас существует откровенный конструктивный диалог между Украиной и Молдовой. И есть официальная позиция Молдовы о том, что "приднестровский конфликт" - это не тот конфликт, который нужно решать военными методами. Здесь масса аргументов", - пояснил он.

"Украина не будет начинать военные операции в Приднестровье. И потому, что есть диалог (на эту тему) между Киевом и Кишиневом. И потому что сегодня ситуация на фронте такова, что эта военная операция не нужна", - считает Нантой.

Политик также подчеркнул: хотя угроза для Украины со стороны Приднестровья сохраняется, на левом берегу Днестра сегодня нет желающих воевать против Украины или против Молдовы. 

23 февраля минобороны России распространило ложную информацию, что украинские силы в ближайшее время якобы планируют устроить вооруженную провокацию в Приднестровье. Власти Молдовы и Украины это отрицали.

Смотрите полное интервью: Зайдут ли ВСУ в Приднестровье? Что происходит на границе с Молдовой? Что за истерика в РФ?

Темы: ПриднестровьеМолдовавойна
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