Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Двоє бойовиків "ЛНР" отримали 9 та 10 років в’язниці

Ірина БалачукПонеділок, 27 лютого 2023, 12:27
Бойовики. Фото прокуратури

Двох бойовиків терористичної організації "ЛРН", які воювали проти України і яких взяти в полон, засудили до 9 та 10 років ув’язнення.

Джерело: Луганська обласна прокуратура 

Деталі: Зокрема, засудили жителя Брянки, який вступив до лав "4-ї окремої мотострілкової бригади 2-го армійського корпусу народної міліції ЛНР" у квітні 2019 року. Він був стрілком і виїжджав на бойові позиції уздовж лінії зіткнення, вів вогонь по українських військових та облаштовував ворожі укріплення.

Бойовик служив у населених пунктах Фрунзе та Донецький, а також за місцем дислокації підрозділу – в Алчевську.

У жовтні 2022 року українська армія взяла його у полон під Лисичанськом.

Інший засуджений – житель Лутугинського району, який у 2014 році пішов служити "старшим помічником мінометного розрахунку" до батальйону "Зоря". Пізніше упродовж року воював на посаді "кулеметника" у складі "1-ї мотострілкової бригади 2-го армійського корпусу народної міліції ЛНР" з місцем дислокації у селищі Мирне.

У квітні 2022 року став добровольцем окупаційних формувань держави-агресора. Брав участь у наступі на Новотошківку та Лисичанськ, там отримав два поранення. Після лікування продовжив служити на бойових позиціях на Бахмутському напрямі, де у вересні 2022 року потрапив у полон українських Сил оборони.

Суд визнав цих громадян України винними у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260 КК України).

 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: війнасудЛуганська областьпрокуратура
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Ексглаву аеропорту "Бориспіль" і МАУ засудили до 5 років в'язниці

ФБР заявило, що пандемію COVID-19 ймовірно спричинив витік з лабораторії в Китаї

Суддя з Дніпра отримала 10 років тюрми за хабар 30 тисяч доларів

Кулеба розказав про п'ять поразок Росії і порадив "подавитись ракетами"

Майже всі депутати отримали 100% надбавку до окладу в січні

РФ почала запускати дрони з Брянської області, щоб більше загрожувати Києву – розвідка Британії

Усі новини...
війна
У Путіна відмовились коментувати удар по "Мачулищах"
Вибухи в Мачулищах: прикордонники Білорусі посилили перевірку на виїзді з країни
Путін може зіткнутись з проблемою нестачі військових - ISW
Останні новини
15:02
Диригентка Линів отримала спеціальну нагороду престижної премії Operа! Awards 2023
14:57
"Працював на ФСБ РФ": колишнього очільника поліції Вінниччини підозрюють у держзраді
14:57
ЄС зосередиться на зміцненні вже чинних санкцій замість ухвалення нових
14:47
Мінсоцполітики фіксує випадки торгівлі людьми серед українських біженців
14:33
Парламент Фінляндії дав "зелене світло" для вступу до НАТО
14:30
Синоптики прогнозують, що цей березень буде тепліший, ніж зазвичай
14:30
У Росії продовжують використовувати літаки Airbus і Boeing, попри санкції та нестачу деталей
14:14
Ексглаву аеропорту "Бориспіль" і МАУ засудили до 5 років в'язниці
14:08
"Сімейний підряд": батько і син організували в Києві схему виїзду чоловіків за кордон
14:05
У лютому бізнес суттєво пом'якшив негативні очікування щодо своєї діяльності – НБУ
Усі новини...