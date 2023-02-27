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Двоє бойовиків "ЛНР" отримали 9 та 10 років в’язниці

Ірина БалачукПонеділок, 27 лютого 2023, 11:27
Двоє бойовиків ЛНР отримали 9 та 10 років в’язниці
Бойовики. Фото прокуратури

Двох бойовиків терористичної організації "ЛРН", які воювали проти України і яких взяти в полон, засудили до 9 та 10 років ув’язнення.

Джерело: Луганська обласна прокуратура 

Деталі: Зокрема, засудили жителя Брянки, який вступив до лав "4-ї окремої мотострілкової бригади 2-го армійського корпусу народної міліції ЛНР" у квітні 2019 року. Він був стрілком і виїжджав на бойові позиції уздовж лінії зіткнення, вів вогонь по українських військових та облаштовував ворожі укріплення.

Бойовик служив у населених пунктах Фрунзе та Донецький, а також за місцем дислокації підрозділу – в Алчевську.

У жовтні 2022 року українська армія взяла його у полон під Лисичанськом.

Інший засуджений – житель Лутугинського району, який у 2014 році пішов служити "старшим помічником мінометного розрахунку" до батальйону "Зоря". Пізніше упродовж року воював на посаді "кулеметника" у складі "1-ї мотострілкової бригади 2-го армійського корпусу народної міліції ЛНР" з місцем дислокації у селищі Мирне.

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У квітні 2022 року став добровольцем окупаційних формувань держави-агресора. Брав участь у наступі на Новотошківку та Лисичанськ, там отримав два поранення. Після лікування продовжив служити на бойових позиціях на Бахмутському напрямі, де у вересні 2022 року потрапив у полон українських Сил оборони.

Суд визнав цих громадян України винними у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260 КК України).

 

Теми: війнасудЛуганська областьпрокуратура
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