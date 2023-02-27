Двое боевиков "ЛНР" получили 9 и 10 лет тюрьмы

Двух боевиков террористической организации "ЛРН", которые воевали против Украины и которых взяли в плен, приговорили к 9 и 10 годам заключения.

Источник: Луганская областная прокуратура

Детали: В частности, осудили жителя Брянки, который вступил в ряды "4-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР" в апреле 2019 года. Он был стрелком и выезжал на боевые позиции вдоль линии соприкосновения, вел огонь по украинским военным и обустраивал вражеские укрепления.

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Боевик служил в населенных пунктах Фрунзе и Донецкий, а также по месту дислокации подразделения – в Алчевске.

В октябре 2022 года украинская армия взяла его в плен под Лисичанском.

Другой осужденный – житель Лутугинского района, который в 2014 году пошел служить "старшим помощником минометного расчета" в батальон "Заря". Позже в течение года воевал в должности "пулеметчика" в составе "1-й мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР" с местом дислокации в поселке Мирное.

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В апреле 2022 года стал добровольцем оккупационных формирований государства-агрессора. Участвовал в наступлении на Новотошковку и Лисичанск, там получил два ранения. После лечения продолжил служить на боевых позициях на Бахмутском направлении, где в сентябре 2022 года попал в плен украинских Сил обороны.

Суд признал этих граждан Украины виновными в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участии в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260 УК Украины).