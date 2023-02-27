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У Придністров’ї немає охочих помирати заради Путіна, але ризик удару звідти є - молдовський депутат

"Європейська правда"Понеділок, 27 лютого 2023, 12:48
Оазу Нантой, скриншот

На території невизнаного Придністров’я немає охочих до воєнних дій з Україною попри збереження ризику нападу РФ звідти на Україну.

Таку думку висловив депутат від партії влади Молдови "Дія і солідарність" Оазу Нантой у інтерв’ю "Європейській правді".

Депутат переконаний, що у Придністров’ї немає охочих "воювати з кимось" заради Путіна або вмирати заради Путіна.

"Варто пояснити, що таке "Придністров'я". Це вузька смужка землі, депресивний регіон, де мешкає трохи більше ніж 300 тисяч людей, з них 140 тисяч пенсіонерів. Там править бандитський режим, який спеціалізувався на масштабній контрабанді. А щоб продовжувати існувати, цей режим був змушений демонструвати Москві свою лояльність як так званий "форпост Росії", - зазначив Нантой. 

За його словами, охочих воювати немає і в лавах російських сил у Придністров’ї.

"Зараз у цій Оперативній групі російських військ (ОГРВ) у Придністров'ї понад 70% - це люди, які народилися там, на лівому березі Дністра. Так, у них є російське громадянство, але вони пішли в ОГРВ заради зарплати, а не заради того, щоб воювати з кимось і вмирати за Путіна. Тому моральний дух в ОГРВ, не кажучи вже про так звану "Придністровську армію", досить низький", - додав Нантой.

Депутат вважає поширювані Москвою наративи про нібито підготовку Україною провокацій у Придністров’ї спробами залякування.

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"Тому я схильний вважати, що Москва, безпорадно спостерігаючи за партнерством Молдови з ЄС, США і НАТО, намагається нас налякати. Росія діє за принципом "сила є - розуму не треба", але сили вже не ті. Так що ці заяви Міноборони, або "Мінагресії" Росії про підготовку військових дій - це елемент інформаційної війни в ситуації, коли Росія стрімко втрачає важелі впливу навіть на Придністров'я, не кажучи вже про Республіку Молдова", - заявив Нантой.

Проте він наголосив, що ігнорувати ці сигнали теж не можна, враховуючи, що в російської пропаганди є своя "п'ята колона" в Молдові.

Нантой вважає, що Україна має право розглядати військовий сценарій у Придністров’ї, однак не робитиме цього. 

Дивіться повне інтерв'ю: Чи зайдуть ЗСУ в Придністров'я? Що коїться на кордоні з Молдовою? Що за істерика в РФ?

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