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В Приднестровье нет желающих умирать ради Путина, но риск удара оттуда есть - молдавский депутат

"Европейская правда"Понедельник, 27 февраля 2023, 12:48
Оазу Нанто, скриншот

На территории непризнанного Приднестровья нет желающих принимать участие в военных действиях с Украиной несмотря на сохранение риска нападения РФ оттуда на Украину.

Такое мнение высказал депутат от партии власти Молдовы "Действие и солидарность" Оазу Нантой в интервью "Европейской правде".

Депутат убежден, что в Приднестровье нет желающих "воевать с кем-то" ради Путина или умирать ради Путина.

"Стоит объяснить, что такое "Приднестровье". Это узкая полоска земли, депрессивный регион, где проживает чуть больше 300 тысяч человек, из них 140 тысяч пенсионеров. Там правит бандитский режим, который специализировался на масштабной контрабанде. А чтобы продолжать существовать, этот режим был вынужден демонстрировать Москве свою лояльность как так называемый "форпост России", - отметил Нантой. 

По его словам, желающих воевать нет и в рядах российских сил в Приднестровье.

"Сейчас в этой Оперативной группе российских войск (ОГРВ) в Приднестровье более 70% - это люди, которые родились там, на левом берегу Днестра. Да, у них есть российское гражданство, но они пошли в ОГРВ ради зарплаты, а не ради того, чтобы воевать с кем-то и умирать за Путина. Поэтому моральный дух в ОГРВ, не говоря уже о так называемой "Приднестровской армии", достаточно низкий", - добавил Нантой.

Депутат считает распространяемые Москвой нарративы о якобы подготовке Украиной провокаций в Приднестровье попытками запугивания.

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"Поэтому я склонен считать, что Москва, беспомощно наблюдая за партнерством Молдовы с ЕС, США и НАТО, пытается нас напугать. Россия действует по принципу "сила есть - ума не надо", но силы уже не те. Так что эти заявления Минобороны, или "Минагрессии" России о подготовке военных действий - это элемент информационной войны в ситуации, когда Россия стремительно теряет рычаги влияния даже на Приднестровье, не говоря уже о Республике Молдова", - заявил Нантой.

Однако он подчеркнул, что игнорировать эти сигналы тоже нельзя, учитывая, что у российской пропаганды есть своя "пятая колонна" в Молдове.

Нантой считает, что Украина имеет право рассматривать военный сценарий в Приднестровье, однако не будет этого делать. 

Смотрите полное интервью: Зайдут ли ВСУ в Приднестровье? Что происходит на границе с Молдовой? Что за истерика в РФ?

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