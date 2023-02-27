Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Приднестровье нет желающих умирать ради Путина, но риск удара оттуда есть - молдавский депутат

"Европейская правда"Понедельник, 27 февраля 2023, 11:48
В Приднестровье нет желающих умирать ради Путина, но риск удара оттуда есть - молдавский депутат
Оазу Нанто, скриншот

На территории непризнанного Приднестровья нет желающих принимать участие в военных действиях с Украиной несмотря на сохранение риска нападения РФ оттуда на Украину.

Такое мнение высказал депутат от партии власти Молдовы "Действие и солидарность" Оазу Нантой в интервью "Европейской правде".

Депутат убежден, что в Приднестровье нет желающих "воевать с кем-то" ради Путина или умирать ради Путина.

Реклама:

"Стоит объяснить, что такое "Приднестровье". Это узкая полоска земли, депрессивный регион, где проживает чуть больше 300 тысяч человек, из них 140 тысяч пенсионеров. Там правит бандитский режим, который специализировался на масштабной контрабанде. А чтобы продолжать существовать, этот режим был вынужден демонстрировать Москве свою лояльность как так называемый "форпост России", - отметил Нантой. 

По его словам, желающих воевать нет и в рядах российских сил в Приднестровье.

"Сейчас в этой Оперативной группе российских войск (ОГРВ) в Приднестровье более 70% - это люди, которые родились там, на левом берегу Днестра. Да, у них есть российское гражданство, но они пошли в ОГРВ ради зарплаты, а не ради того, чтобы воевать с кем-то и умирать за Путина. Поэтому моральный дух в ОГРВ, не говоря уже о так называемой "Приднестровской армии", достаточно низкий", - добавил Нантой.

ВИДЕО ДНЯ

Депутат считает распространяемые Москвой нарративы о якобы подготовке Украиной провокаций в Приднестровье попытками запугивания.

"Поэтому я склонен считать, что Москва, беспомощно наблюдая за партнерством Молдовы с ЕС, США и НАТО, пытается нас напугать. Россия действует по принципу "сила есть - ума не надо", но силы уже не те. Так что эти заявления Минобороны, или "Минагрессии" России о подготовке военных действий - это элемент информационной войны в ситуации, когда Россия стремительно теряет рычаги влияния даже на Приднестровье, не говоря уже о Республике Молдова", - заявил Нантой.

Однако он подчеркнул, что игнорировать эти сигналы тоже нельзя, учитывая, что у российской пропаганды есть своя "пятая колонна" в Молдове.

Нантой считает, что Украина имеет право рассматривать военный сценарий в Приднестровье, однако не будет этого делать. 

Смотрите полное интервью: Зайдут ли ВСУ в Приднестровье? Что происходит на границе с Молдовой? Что за истерика в РФ?

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы об атаке РФ 29 декабря: Летело все. Угроза еще сохраняется

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополняется Россия наносит массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздаются взрывы, есть погибшие

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Все новости...
Последние новости
09:41
В Одесской области погибли 2 человека и 10 получили ранения из-за утренней атаки - ОВА
09:39
фото, дополнено от 08:36Во Львове − попадание в жилой дом, повреждены 3 школы и садик: есть погибший и пострадавшие
09:27
Военные смогут сами определить, кто получит единовременную денежную помощь в случае их гибели
09:24
В Днепре есть погибшие и пострадавшие − Филатов
09:20
Когда Бог смеется: как семья из Мариуполя воспитывает троих усыновленных детей и решилась взять четвертую
09:16
Еще один штат не допустил Трампа к участию в праймериз
09:09
В Киеве под завалами складского помещения находятся три человека - Кличко
09:07
Воздушные силы об атаке РФ 29 декабря: Летело все. Угроза еще сохраняется
08:49
дополнено от 06:29Оккупанты нанесли удары по Харькову: один погибший, 8 раненых − ОВА
08:48
Массовая стрельба в Праге: стрелок в письме признался в еще двух убийствах
Все новости...
Реклама: