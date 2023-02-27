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Українці отримали право перебувати в Грузії без віз протягом двох років

"Європейська правда"Понеділок, 27 лютого 2023, 12:58

Грузія продовжила термін безвізового перебування українців на своїй території до двох років.

Про це повідомило видання "Грузия Online", пише "Європейська правда".

Уряд скоригував норму, яка дозволяла громадянам України в'їжджати в Грузію без візи і перебувати в країні протягом повного року.

Згідно з поправками, опублікованими в законодавчому віснику, які набрали чинності одразу після публікації, громадяни України тепер мають право в'їжджати в Грузію без візи і перебувати в країні протягом повного дворічного терміну.

Нагадаємо, у січні глава посольства України у Тбілісі Андрій Касьянов заявив в інтерв’ю "ЄП", що якщо прямі рейси між Грузією і Росією буде відновлено і виникне загроза життю і безпеці українців, які перебувають у країні, Київ не відки8дає можливості їхньої евакуації. 

У відповідь МЗС Грузії викликало українського дипломата для роз’яснень своїх слів.

У партії влади Грузії запевнили, що жодних ризиків для безпеки українців на території країни немає.

ВІДЕО ДНЯ

Авіарейси між Грузією та РФ станом на сьогодні не поновлені.

Теми: ГрузіяУкраїнавізи
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