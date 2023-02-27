Українці отримали право перебувати в Грузії без віз протягом двох років

Грузія продовжила термін безвізового перебування українців на своїй території до двох років.

Про це повідомило видання "Грузия Online", пише "Європейська правда".

Уряд скоригував норму, яка дозволяла громадянам України в'їжджати в Грузію без візи і перебувати в країні протягом повного року.

Реклама:

Згідно з поправками, опублікованими в законодавчому віснику, які набрали чинності одразу після публікації, громадяни України тепер мають право в'їжджати в Грузію без візи і перебувати в країні протягом повного дворічного терміну.

Нагадаємо, у січні глава посольства України у Тбілісі Андрій Касьянов заявив в інтерв’ю "ЄП", що якщо прямі рейси між Грузією і Росією буде відновлено і виникне загроза життю і безпеці українців, які перебувають у країні, Київ не відки8дає можливості їхньої евакуації.

У відповідь МЗС Грузії викликало українського дипломата для роз’яснень своїх слів.

ВІДЕО ДНЯ

У партії влади Грузії запевнили, що жодних ризиків для безпеки українців на території країни немає.

Авіарейси між Грузією та РФ станом на сьогодні не поновлені.