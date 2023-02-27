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Украинцы получили право находиться в Грузии без виз в течение двух лет

"Европейская правда"Понедельник, 27 февраля 2023, 12:58

Грузия продлила срок безвизового пребывания украинцев на своей территории до двух лет.

Об этом сообщило издание "Грузия Online", пишет "Европейская правда".

Правительство скорректировало норму, которая позволяла гражданам Украины въезжать в Грузию без визы и находиться в стране в течение полного года.

Согласно поправкам, опубликованным в законодательном вестнике, которые вступили в силу сразу после публикации, граждане Украины теперь имеют право въезжать в Грузию без визы и находиться в стране в течение полного двухлетнего срока.

Напомним, в январе глава посольства Украины в Тбилиси Андрей Касьянов заявил в интервью "ЕП", что если прямые рейсы между Грузией и Россией будут возобновлены и возникнет угроза жизни и безопасности украинцев, находящихся в стране, Киев не исключает возможности их эвакуации. 

В ответ МИД Грузии вызвал украинского дипломата для разъяснений своих слов.

В партии власти Грузии заверили, что никаких рисков для безопасности украинцев на территории страны нет.

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Авиарейсы между Грузией и РФ по состоянию на сегодня не возобновлены.

Темы: ГрузияУкраинавизы
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