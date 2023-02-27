Украинцы получили право находиться в Грузии без виз в течение двух лет

Грузия продлила срок безвизового пребывания украинцев на своей территории до двух лет.

Об этом сообщило издание "Грузия Online", пишет "Европейская правда".

Правительство скорректировало норму, которая позволяла гражданам Украины въезжать в Грузию без визы и находиться в стране в течение полного года.

Согласно поправкам, опубликованным в законодательном вестнике, которые вступили в силу сразу после публикации, граждане Украины теперь имеют право въезжать в Грузию без визы и находиться в стране в течение полного двухлетнего срока.

Напомним, в январе глава посольства Украины в Тбилиси Андрей Касьянов заявил в интервью "ЕП", что если прямые рейсы между Грузией и Россией будут возобновлены и возникнет угроза жизни и безопасности украинцев, находящихся в стране, Киев не исключает возможности их эвакуации.

В ответ МИД Грузии вызвал украинского дипломата для разъяснений своих слов.

В партии власти Грузии заверили, что никаких рисков для безопасности украинцев на территории страны нет.

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Авиарейсы между Грузией и РФ по состоянию на сегодня не возобновлены.