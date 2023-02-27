Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти у Криму засудили 4 Свідків Єгови за участь в "екстремістській спільноті"

Станіслав ПогоріловПонеділок, 27 лютого 2023, 13:56
Ілюстративне фото Getty Images

Окупаційний суд Ялти в анексованому Криму засудив до різних термінів ув'язнення чотирьох послідовників церкви Свідків Єгови, яких звинуватили в участі в організації та фінансуванні "екстремістської спільноти".

Джерело: "Крым.Реалии", "Радио Свобода" з посиланням на Слідком РФ

Дослівно: "Трьох організаторів засуджено до різних строків покарань - від 6 років 6 місяців до 6 років 1 місяця, які відбуватимуть у виправній колонії загального режиму. Також по закінченню зазначеного строку їм призначено обмеження волі строком на 1 рік. Активного учасника групи суд засудив до покарання у вигляді трьох років позбавлення волі умовно з аналогічним іспитовим строком. Вирок суду законної сили не набув".

Деталі: Росіяни кажуть, що 5 Свідок Єгови наразі "перебуває в міжнародному розшуку. Імена та прізвища засуджених і обвинуваченого не вказані, їхніх публічних коментарів немає.

Російська влада переслідує Свідків Єгови з середини 2010-х років, у 2017 році Верховний суд заборонив їхню діяльність на території Росії і визнав її екстремістською. Рішення активно критикувалося правозахисними групами та міжнародним співтовариством, у червні його визнав таким, що не відповідає взятим на себе Москвою зобов'язанням, Європейський суд із прав людини.

За кримінальними статтями про екстремізм у Росії було засуджено сотні послідовників церкви, понад сто з них відправлено в колонії.

Теми: КримрелігіясудРосія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Росія програла велику танкову битву за Вугледар, потрапивши в засідки – NYT

Росія передає Китаю тонни урану, ймовірно, для запуску реактора CFR-600 – Bloomberg

відеоУ Києві затримали власників каналів "Редан", які планували масову бійку на Дарниці

Ексглаву аеропорту "Бориспіль" і МАУ засудили до 5 років в'язниці

відеоВ окупованій Кадіївці вибух на заводі, де росіяни зберігали БК – Гайдай

ФБР заявило, що пандемію COVID-19 ймовірно спричинив витік з лабораторії в Китаї

Усі новини...
Крим
Окупаційна "влада" готується до втечі з Херсонщини – Генштаб
РФ незаконно утримує 180 українських політв’язнів – Лубінець
США ніколи не визнають анексію Криму Росією – Держдеп
Останні новини
17:53
Апеляція ВАКС призначила Коболєву заставу у майже 230 мільйонів
17:51
В окупованому Мелітополі "бавовна" на аеродромі, в Пологах теж неспокійно – мер
17:43
У Києві перейменували музей Пушкіна
17:38
"Укртрансгаз" пройшов попередню сертифікацію за європейськими правилами
17:36
Клименко розповів, коли озвучать результати слідства щодо падіння вертольота МВС у Броварах
17:24
У МОН назвали заробітну плату Шкарлета
17:10
Мінфін погасив 1-річні військові облігації на понад 27 мільярдів
16:55
Росія програла велику танкову битву за Вугледар, потрапивши в засідки – NYT
16:50
"Нафтогаз" за рік отримав збитків майже на 40 мільярдів: у компанії назвали причину
16:49
фотоВ Раді одружилися депутати з різних фракцій
Усі новини...