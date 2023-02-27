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Окупанти у Криму засудили 4 Свідків Єгови за участь в "екстремістській спільноті"

Станіслав ПогоріловПонеділок, 27 лютого 2023, 12:56
Окупанти у Криму засудили 4 Свідків Єгови за участь в екстремістській спільноті
Ілюстративне фото Getty Images

Окупаційний суд Ялти в анексованому Криму засудив до різних термінів ув'язнення чотирьох послідовників церкви Свідків Єгови, яких звинуватили в участі в організації та фінансуванні "екстремістської спільноти".

Джерело: "Крым.Реалии", "Радио Свобода" з посиланням на Слідком РФ

Дослівно: "Трьох організаторів засуджено до різних строків покарань - від 6 років 6 місяців до 6 років 1 місяця, які відбуватимуть у виправній колонії загального режиму. Також по закінченню зазначеного строку їм призначено обмеження волі строком на 1 рік. Активного учасника групи суд засудив до покарання у вигляді трьох років позбавлення волі умовно з аналогічним іспитовим строком. Вирок суду законної сили не набув".

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Деталі: Росіяни кажуть, що 5 Свідок Єгови наразі "перебуває в міжнародному розшуку. Імена та прізвища засуджених і обвинуваченого не вказані, їхніх публічних коментарів немає.

Російська влада переслідує Свідків Єгови з середини 2010-х років, у 2017 році Верховний суд заборонив їхню діяльність на території Росії і визнав її екстремістською. Рішення активно критикувалося правозахисними групами та міжнародним співтовариством, у червні його визнав таким, що не відповідає взятим на себе Москвою зобов'язанням, Європейський суд із прав людини.

За кримінальними статтями про екстремізм у Росії було засуджено сотні послідовників церкви, понад сто з них відправлено в колонії.

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Теми: КримрелігіясудРосія
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