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Оккупанты в Крыму осудили 4 Свидетелей Иеговы за участие в "экстремистском сообществе"

Станислав ПогориловПонедельник, 27 февраля 2023, 13:56
иллюстративное фото Getty Images

Оккупационный суд Ялты в аннексированном Крыму приговорил к различным срокам заключения четырех последователей церкви Свидетелей Иеговы, которых обвинили в участии в организации и финансировании "экстремистского сообщества".

Источник: "Крым.Реалии", "Радио Свобода" со ссылкой на Следком РФ

Дословно: "Три организатора приговорены к различным срокам наказаний - от 6 лет 6 месяцев до 6 лет 1 месяца, которые будут отбывать в исправительной колонии общего режима. Также по истечению указанного срока им назначено ограничение свободы сроком на 1 год. Активного участника группы суд приговорил к наказанию в виде трех лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Приговор суда в законную силу не вступил".

Детали: Россияне говорят, что 5 Свидетель Иеговы сейчас "находится в международном розыске. Имена и фамилии осужденных и обвиняемого не указаны, их публичных комментариев нет.

Российские власти преследуют Свидетелей Иеговы с середины 2010-х годов, в 2017 году Верховный суд запретил их деятельность на территории России и признал ее экстремистской. Решение активно критиковалось правозащитными группами и международным сообществом, в июне его признал не соответствующим взятым на себя Москвой обязательствам Европейский суд по правам человека.

По уголовным статьям об экстремизме в России были осуждены сотни последователей церкви, более ста из них отправлены в колонии.

Темы: КрымрелигиясудРосcия
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