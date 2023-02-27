Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти обстрілюють Курахівку на Донеччині, одна людина загинула – ОП

Станіслав ПогоріловПонеділок, 27 лютого 2023, 14:24
Фото: Getty Images

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив про обстріли російськими загарбниками селища міського типу Курахівка на Донеччині, одна людина загинула.

Джерело: Єрмак у Telegram

Пряма мова Єрмака: "Росіяни обстрілюють смт. Курахівка Курахівської громади. Є інформація про одного загиблого цивільного. Обстріл триває".

Що було раніше: Як повідомляв начальник Донецької ОВА Павла Кириленка, станом на 27 лютого двох ракетних ударів зазнав Мирноград – за попередньою інформацією, росіяни використали ракети С300, пошкодили 4 приватні будинки та стадіон. За попереднми даними, минулося без жертв.

На Волноваському напрямку під обстрілами Вугледар, Новоукраїнка та Богоявленка.

На Донецькому напрямку обстріли Курахівської ТГ: 1 людина поранена і 4 будинки пошкоджено у Гірнику; у Гострому пошкоджено будинок і крамницю, ще 1 будинок пошкоджено в Курахівці.

Вночі зафіксовано обстріли Мар’їнської та Очеретинської громад.

ВІДЕО ДНЯ

В Авдіївці протягом ночі були поодинокі прильоти, а зранку — 2 масовані обстріли по житловій та промисловій зонах.

На Горлівському напрямку поранено 1 людину і пошкоджено 3 будинки в Костянтинівці, ще 1 будинок пошкоджено в Предтечиному.

У Бахмуті впродовж доби пошкоджено 9 багатоповерхівок і дитсадок. 6 будинків пошкоджено у Васюківці Соледарської ТГ.

На Лисичанському напрямку зафіксовано обстріли Сіверська та околиць громади.

Теми: Донецька областьвійнажертви
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Росія програла велику танкову битву за Вугледар, потрапивши в засідки – NYT

Росія передає Китаю тонни урану, ймовірно, для запуску реактора CFR-600 – Bloomberg

відеоУ Києві затримали власників каналів "Редан", які планували масову бійку на Дарниці

Ексглаву аеропорту "Бориспіль" і МАУ засудили до 5 років в'язниці

відеоВ окупованій Кадіївці вибух на заводі, де росіяни зберігали БК – Гайдай

ФБР заявило, що пандемію COVID-19 ймовірно спричинив витік з лабораторії в Китаї

Усі новини...
Донецька область
Росіяни обстріляли Костянтинівку, поранили дитину
На Донеччині та Херсонщині росіяни вбили ще п’ятьох цивільних
Росіяни обстрілюють Донеччину: є поранені, зруйновано одну з найкращих шкіл області
Останні новини
17:53
Апеляція ВАКС призначила Коболєву заставу у майже 230 мільйонів
17:51
В окупованому Мелітополі "бавовна" на аеродромі, в Пологах теж неспокійно – мер
17:43
У Києві перейменували музей Пушкіна
17:38
"Укртрансгаз" пройшов попередню сертифікацію за європейськими правилами
17:36
Клименко розповів, коли озвучать результати слідства щодо падіння вертольота МВС у Броварах
17:24
У МОН назвали заробітну плату Шкарлета
17:10
Мінфін погасив 1-річні військові облігації на понад 27 мільярдів
16:55
Росія програла велику танкову битву за Вугледар, потрапивши в засідки – NYT
16:50
"Нафтогаз" за рік отримав збитків майже на 40 мільярдів: у компанії назвали причину
16:49
фотоВ Раді одружилися депутати з різних фракцій
Усі новини...