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Окупанти обстрілюють Курахівку на Донеччині, одна людина загинула – ОП

Станіслав ПогоріловПонеділок, 27 лютого 2023, 13:24
Окупанти обстрілюють Курахівку на Донеччині, одна людина загинула – ОП
Фото: Getty Images

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив про обстріли російськими загарбниками селища міського типу Курахівка на Донеччині, одна людина загинула.

Джерело: Єрмак у Telegram

Пряма мова Єрмака: "Росіяни обстрілюють смт. Курахівка Курахівської громади. Є інформація про одного загиблого цивільного. Обстріл триває".

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Що було раніше: Як повідомляв начальник Донецької ОВА Павла Кириленка, станом на 27 лютого двох ракетних ударів зазнав Мирноград – за попередньою інформацією, росіяни використали ракети С300, пошкодили 4 приватні будинки та стадіон. За попереднми даними, минулося без жертв.

На Волноваському напрямку під обстрілами Вугледар, Новоукраїнка та Богоявленка.

На Донецькому напрямку обстріли Курахівської ТГ: 1 людина поранена і 4 будинки пошкоджено у Гірнику; у Гострому пошкоджено будинок і крамницю, ще 1 будинок пошкоджено в Курахівці.

ВІДЕО ДНЯ

Вночі зафіксовано обстріли Мар’їнської та Очеретинської громад.

В Авдіївці протягом ночі були поодинокі прильоти, а зранку — 2 масовані обстріли по житловій та промисловій зонах.

На Горлівському напрямку поранено 1 людину і пошкоджено 3 будинки в Костянтинівці, ще 1 будинок пошкоджено в Предтечиному.

У Бахмуті впродовж доби пошкоджено 9 багатоповерхівок і дитсадок. 6 будинків пошкоджено у Васюківці Соледарської ТГ.

На Лисичанському напрямку зафіксовано обстріли Сіверська та околиць громади.

Теми: Донецька областьвійнажертви
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