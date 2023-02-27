Оккупанты обстреливают Кураховку на Донетчине, один человек погиб - ОП

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил об обстрелах российскими захватчиками поселка городского типа Кураховка на Донетчине, один человек погиб.

Источник: Ермак в Telegram

Прямая речь Ермака: "Россияне обстреливают пгт. Кураховка Кураховской громады. Есть информация об одном погибшем гражданском. Обстрел продолжается".

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Что предшествовало: Как сообщал начальник Донецкой ОГА Павла Кириленко, по состоянию на 27 февраля два ракетных удара получил Мирноград - по предварительной информации, россияне использовали ракеты С300, повредили 4 частных дома и стадион. По предварительным данным, обошлось без жертв.

На Волновахском направлении под обстрелами Угледар, Новоукраинка и Богоявленка.

На Донецком направлении обстрелы Кураховской ТГ: 1 человек ранен и 4 дома повреждены в Горняке; в Остром повреждены дом и магазин, еще 1 дом поврежден в Кураховке.

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Ночью зафиксированы обстрелы Марьинской и Очеретинской громад.

В Авдеевке в течение ночи были одиночные прилеты, а утром - 2 массированных обстрела по жилой и промышленной зонах.

На Горловском направлении ранен 1 человек и повреждены 3 дома в Константиновке, еще 1 дом поврежден в Предтечино.

В Бахмуте в течение суток повреждены 9 многоэтажек и детсад. 6 домов повреждены в Васюковке Соледарской ТГ.

На Лисичанском направлении зафиксированы обстрелы Северска и окрестностей громады.