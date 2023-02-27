У Польщі розповіли про терміни передачі решти Leopard

Польща надішле Україні наступну партію танків Leopard 2A4 упродовж кількох тижнів.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив глава канцелярії прем’єр-міністра Польщі Міхал Дворчик агентству PAP.

Він розповів про це після того, як Польща стала першою країною, яка успішно передала перші чотири танки Leopard Україні.

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Дворчик відповідав на запитання про те, коли будуть передані наступні 10 обіцяних танків Leopard 2A4.

"Незабаром. Підготовка українських екіпажів має бути завершена. Частина цих танків зараз використовується під час навчання… Це перспектива на кілька тижнів", - сказав він.

На запитання, коли заявлені прем'єр-міністром танки PT-91 прибудуть в Україну, він повідомив, що їх передача разом із Т-72 також є питанням тижнів, "якщо не раніше". "Вони практично в процесі передачі, тому скоро будуть в Україні", - додав він.

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Польща стала першою країною, яка передала Україні перший транш основних бойових танків Leopard 2 у першу річницю вторгнення Росії в Україну.

Президент Польщі Анджей Дуда пообіцяв надати танки Leopard 11 січня у Львові.

Наприкінці січня Німеччина погодилася дозволити іншим країнам відправляти в Україну танки німецького виробництва.