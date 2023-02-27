Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Польше рассказали о сроках передачи оставшихся "Леопардов"

"Европейская правда"Понедельник, 27 февраля 2023, 13:33

Польша отправит Украине следующую партию танков Leopard 2A4 в течение нескольких недель.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик агентству PAP.

Он рассказал об этом после того, как Польша стала первой страной, которая успешно передала первые четыре танка Leopard Украине.

Реклама:

Дворчик отвечал на вопрос о том, когда будут переданы следующие 10 обещанных танков Leopard 2A4.

"В скором времени. Подготовка украинских экипажей должна быть завершена. Часть этих танков сейчас используется во время обучения... Это перспектива на несколько недель", - сказал он.

На вопрос, когда заявленные премьер-министром танки PT-91 прибудут в Украину, он сообщил, что их передача вместе с Т-72 также является вопросом недель, "если не раньше". "Они практически в процессе передачи, поэтому скоро будут в Украине", - добавил он.

ВИДЕО ДНЯ

Польша стала первой страной, которая передала Украине первый транш основных боевых танков Leopard 2 в первую годовщину вторжения России в Украину.

Президент Польши Анджей Дуда пообещал предоставить танки Leopard 11 января во Львове.

В конце января Германия согласилась разрешить другим странам отправлять в Украину танки немецкого производства.

Темы: танкиПольшаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы об атаке РФ 29 декабря: Летело все. Угроза еще сохраняется

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополняется Россия наносит массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздаются взрывы, есть погибшие

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Все новости...
танки
Первые 10 танков Abrams Украина получит в сентябре – Politico
Украина потеряла лишь 5 из 71 танка Leopard 2 за время летнего контрнаступления – Forbes
Греция может передать Украине сто танков Leopard 1, которые отремонтирует Германия
Последние новости
09:41
В Одесской области погибли 2 человека и 10 получили ранения из-за утренней атаки - ОВА
09:39
фото, дополнено от 08:36Во Львове − попадание в жилой дом, повреждены 3 школы и садик: есть погибший и пострадавшие
09:27
Военные смогут сами определить, кто получит единовременную денежную помощь в случае их гибели
09:24
В Днепре есть погибшие и пострадавшие − Филатов
09:20
Когда Бог смеется: как семья из Мариуполя воспитывает троих усыновленных детей и решилась взять четвертую
09:16
Еще один штат не допустил Трампа к участию в праймериз
09:09
В Киеве под завалами складского помещения находятся три человека - Кличко
09:07
Воздушные силы об атаке РФ 29 декабря: Летело все. Угроза еще сохраняется
08:49
дополнено от 06:29Оккупанты нанесли удары по Харькову: один погибший, 8 раненых − ОВА
08:48
Массовая стрельба в Праге: стрелок в письме признался в еще двух убийствах
Все новости...
Реклама: