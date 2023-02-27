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В Польше рассказали о сроках передачи оставшихся "Леопардов"

"Европейская правда"Понедельник, 27 февраля 2023, 14:33

Польша отправит Украине следующую партию танков Leopard 2A4 в течение нескольких недель.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик агентству PAP.

Он рассказал об этом после того, как Польша стала первой страной, которая успешно передала первые четыре танка Leopard Украине.

Дворчик отвечал на вопрос о том, когда будут переданы следующие 10 обещанных танков Leopard 2A4.

"В скором времени. Подготовка украинских экипажей должна быть завершена. Часть этих танков сейчас используется во время обучения... Это перспектива на несколько недель", - сказал он.

На вопрос, когда заявленные премьер-министром танки PT-91 прибудут в Украину, он сообщил, что их передача вместе с Т-72 также является вопросом недель, "если не раньше". "Они практически в процессе передачи, поэтому скоро будут в Украине", - добавил он.

Польша стала первой страной, которая передала Украине первый транш основных боевых танков Leopard 2 в первую годовщину вторжения России в Украину.

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Президент Польши Анджей Дуда пообещал предоставить танки Leopard 11 января во Львове.

В конце января Германия согласилась разрешить другим странам отправлять в Украину танки немецкого производства.

Темы: танкиПольшаУкраина
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