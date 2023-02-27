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Єврокомісія та Польща запускають ініціативу з пошуку викрадених росіянами українських дітей

"Європейська правда"Понеділок, 27 лютого 2023, 13:40
Єврокомісія та Польща запускають ініціативу з пошуку викрадених росіянами українських дітей
Getty Images

Європейська комісія та Польща започатковують ініціативу щодо пошуку українських дітей, який російські військові незаконно вивезли з окупованих територій України.

Про це повідомила речниця Єврокомісії Дана Спінант на брифінгу у Брюсселі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"За оцінками, з початку вторгнення російські війська відправили тисячі українських дітей до Росії. Викрадення українських дітей – це велика соціальна проблема, трагедія та злочин", - сказала Спінант.

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"Саме тому разом із Польщею ми запускаємо цю ініціативу за підтримки агентств ООН. Мета – об’єднати сили для збору доказів, щоб знайти викрадених дітей, а відповідальні за злочини були притягнуті до відповідальності", - додала речниця.

Вона зазначила, що детальна інформація про ініціативу буде представлена за кілька днів.

Нагадаємо, у новому пакеті санкцій запроваджені обмеження проти осіб, які причетні до викрадення українських дітей і вивезення їх до Росії.

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Теми: ЄСУкраїнадітиПольща
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