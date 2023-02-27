Еврокомиссия и Польша запускают инициативу по поиску похищенных россиянами украинских детей

Европейская комиссия и Польша начинают инициативу по поиску украинских детей, которых российские военные незаконно вывезли с оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии Дана Спинант на брифинге в Брюсселе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"По оценкам, с начала вторжения российские войска отправили тысячи украинских детей в Россию. Похищение украинских детей - это большая социальная проблема, трагедия и преступление", - сказала Спинант.

"Именно поэтому вместе с Польшей мы запускаем эту инициативу при поддержке агентств ООН. Цель - объединить силы для сбора доказательств, чтобы найти похищенных детей, а ответственные за преступления были привлечены к ответственности", - добавила пресс-секретарь.

Она отметила, что подробная информация об инициативе будет представлена через несколько дней.

Напомним, в новом пакете санкций введены ограничения против лиц, причастных к похищению украинских детей и вывозу их в Россию.