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Еврокомиссия и Польша запускают инициативу по поиску похищенных россиянами украинских детей

"Европейская правда"Понедельник, 27 февраля 2023, 13:40
Еврокомиссия и Польша запускают инициативу по поиску похищенных россиянами украинских детей
Getty Images

Европейская комиссия и Польша начинают инициативу по поиску украинских детей, которых российские военные незаконно вывезли с оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии Дана Спинант на брифинге в Брюсселе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"По оценкам, с начала вторжения российские войска отправили тысячи украинских детей в Россию. Похищение украинских детей - это большая социальная проблема, трагедия и преступление", - сказала Спинант.

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"Именно поэтому вместе с Польшей мы запускаем эту инициативу при поддержке агентств ООН. Цель - объединить силы для сбора доказательств, чтобы найти похищенных детей, а ответственные за преступления были привлечены к ответственности", - добавила пресс-секретарь.

Она отметила, что подробная информация об инициативе будет представлена через несколько дней.

Напомним, в новом пакете санкций введены ограничения против лиц, причастных к похищению украинских детей и вывозу их в Россию.

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Темы: ЕСУкраинадетиПольша
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