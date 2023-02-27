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Майже половина українців вважає, що в Telegram завжди пишуть правду

"Українська правда"Понеділок, 27 лютого 2023, 14:26
Майже половина українців вважає, що в Telegram завжди пишуть правду
Фото ілюстративне

Майже половина української аудиторії Telegram вважає, що канали, зокрема й анонімні, публікують завжди перевірену інформацію.

Джерело: опитування КМІС, яке провели в рамках дослідження ГО "Український інститут медіа та комунікації"

Дослівно: "Майже половина респондентів (45,2%) вважають, що телеграм-канали публікують завжди перевірену інформацію, тоді як не погоджується з цією тезою 28%. З дихотомічною тезою про те, що "телеграм-канали завжди публікують неперевірену інформацію", погоджується 21,3% опитаних, тоді як не погоджується – 50,1%.

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52,2% опитаних погоджуються з тезою, що "телеграм-канали іноді публікують неперевірену інформацію", тоді як 20,3% — не погоджуються з цим. І в той же час із тезою про те, що "телеграм-канали часто публікують фейки", більше користувачів не погоджується (37%), ніж погоджується (34,5%)".

Деталі: Опитування громадської думки: проводилося Київським міжнародним інститутом соціології з 21 листопада по 29 грудня 2022 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера. Опитано 2005 респондентів,

Статистична похибка вибірки не перевищує: 2.4% для показників близьких до 50%, 2.1% — для показників близьких до 25%, 1.5% — для показників близьких до 10%.

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Теми: опитування
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