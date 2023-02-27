Почти половина украинцев считает, что в Telegram всегда пишут правду

Почти половина украинской аудитории Telegram считает, что каналы, в том числе и анонимные, публикуют всегда проверенную информацию.

Источник: опрос КМИС, который провели в рамках исследования ОО "Украинский институт медиа и коммуникации"

Дословно: "Почти половина респондентов (45,2%) считают, что телеграмм-каналы публикуют всегда проверенную информацию, тогда как не согласны с этим тезисом 28%. С дихотомическим тезисом о том, что "телеграм-каналы всегда публикуют непроверенную информацию", соглашается 21,3% опрошенных, тогда как как не соглашается - 50,1%.

Реклама:

52,2% опрошенных соглашаются с тезисом, что "телеграмм-каналы иногда публикуют непроверенную информацию", тогда как 20,3% - не согласны с этим. И в то же время с тезисом о том, что "телеграмм-каналы часто публикуют фейки", больше пользователей не соглашается (37%), чем соглашается (34,5%)".

Детали: Опрос общественного мнения: проводился Киевским международным институтом социологии с 21 ноября по 29 декабря 2022 года методом телефонных интервью с использованием компьютера. Опрошено 2005 респондентов,

Статистическая погрешность выборки не превышает: 2.4% для показателей близких к 50%, 2.1% - для показателей близких к 25%, 1.5% - для показателей близких к 10%.