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РФ перекинула під Вугледар підрозділ бригади, створеної для війни у Чечні – ЗСУ

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 27 лютого 2023, 15:01
РФ перекинула під Вугледар підрозділ бригади, створеної для війни у Чечні – ЗСУ
Фото: EPA/UPG

Російське командування відправило на Вугледарський напрямок підрозділ 136-ої бригади, створеної для війни у Чечні.

Джерело: речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський в ефірі телемарафону новин

Пряма мова: "Надійшов (на Вугледарський напрямок - ред.) новий підрозділ – 136 бригада, яка свого часу була створена для війни в Чечні. На сьогоднішній день вони з’явились в полі зору на Донецькому напрямку, приблизно до 5 числа вони "приймають" лінію оборони, яку будуть тримати".

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Деталі: Водночас він додав, що на Вугледарському напрямку ворог протягом чотирьох останніх діб знизив свою активність. Всього за минулу добу ворог вчинив 15 штурмових дій, хоча місяць тому було до 60 штурмовых дій на добу.

За його словами, це пов’язано як з погодними умовами, які не дозволяють техніці  рухатись, так і з масовою відмовою окупантів йти у наступ.

Теми: Донецька областьвійнаЧечня
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