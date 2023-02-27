РФ перебросила под Угледар подразделение бригады, созданной для войны в Чечне – ВСУ

Российское командование перекинуло на Угледарское направление подразделение 136-й бригады, созданной для войны в Чечне.

Источник: представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона новостей

Прямая речь: "Поступило (на Угледарское направление - ред.) новое подразделение - 136 бригада, которая в свое время была создана для войны в Чечне. На сегодняшний день они появились в поле зрения на Донецком направлении и примерно до 5 числа они "принимают" линию обороны, которую будут держать".

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Детали: В то же время он добавил, что на Угледарском направлении враг в течение четырех последних суток снизил свою активность. Всего за минувшие сутки враг совершил 15 штурмовых действий, хотя месяц назад было до 60 штурмовых действий в сутки.

По его словам, это связано как с погодными условиями, которые не позволяют технике двигаться, так и с массовым отказом оккупантов идти в наступление.