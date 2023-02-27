Папа Римський відвідає Угорщину, зустрінеться з Орбаном

Ватикан оголосив у понеділок про майбутній візит понтифіка до Будапешта на запрошення угорської влади.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Vatican News.

Папа Франциск відвідає з 28 по 30 квітня столицю Угорщини Будапешт, де зустрінеться з прем'єр-міністром Віктором Орбаном, повідомив у понеділок Ватикан.

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"Приймаючи запрошення цивільної та церковної влади, Папа Франциск здійснить Апостольську подорож до Угорщини, яка відбуватиметься від 28 до 30 квітня 2023 року", - йдеться в заяві речника Святого Престолу Маттео Бруні.

Папа зустрінеться 28 квітня з Віктором Орбаном, прем'єром Угорщини, чию антимігрантську політику він не поділяє. Під час своєї 41-ї міжнародної поїздки з моменту обрання в 2013 році папа також зустрінеться з біженцями, молоддю, членами місцевої церкви і представниками культурного сектора. Як завжди під час своїх поїздок, він також звернеться до політичної та дипломатичної влади і очолить месу.

Папа Франциск побував у Будапешті 12 вересня 2021 року, де відслужив заключну Святу Месу 52-го Міжнародного Євхаристійного Конгресу, після чого відлетів до Словаччини. Оскільки тоді не було змоги здійснити повноцінну Апостольську подорож, він пообіцяв провести її пізніше. Двічі, в 1991 та 1996 роках, Угорщину відвідував святий Іван Павло II.

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Нагадаємо, Папа Римський Франциск, виступаючи в середу за два дні до першої річниці вторгнення Росії в Україну, закликав до припинення вогню і мирних переговорів, заявивши, що жодна перемога не може бути "побудована на руїнах".