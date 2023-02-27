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Папа Римский посетит Венгрию, встретится с Орбаном

"Европейская правда"Понедельник, 27 февраля 2023, 16:29

Ватикан объявил в понедельник о предстоящем визите понтифика в Будапешт по приглашению венгерских властей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Vatican News.

Папа Франциск посетит с 28 по 30 апреля столицу Венгрии Будапешт, где встретится с премьер-министром Виктором Орбаном, сообщил в понедельник Ватикан.

"Принимая приглашение гражданской и церковной власти, Папа Франциск совершит Апостольское путешествие в Венгрию, которое будет проходить с 28 по 30 апреля 2023 года", - говорится в заявлении представителя Святого Престола Маттео Бруни.

Папа встретится 28 апреля с Виктором Орбаном, премьером Венгрии, чью антимигрантскую политику он не разделяет. Во время своей 41-й международной поездки с момента избрания в 2013 году папа также встретится с беженцами, молодежью, членами местной церкви и представителями культурного сектора. Как всегда во время своих поездок, он также обратится к политическим и дипломатическим властям и возглавит мессу.

Папа Франциск побывал в Будапеште 12 сентября 2021 года, где отслужил заключительную Святую Мессу 52-го Международного Евхаристического Конгресса, после чего улетел в Словакию. Поскольку тогда не было возможности осуществить полноценное Апостольское путешествие, он пообещал провести его позже. Дважды, в 1991 и 1996 годах, Венгрию посещал святой Иоанн Павел II.

Напомним, Папа Римский Франциск, выступая в среду за два дня до первой годовщины вторжения России в Украину, призвал к прекращению огня и мирным переговорам, заявив, что ни одна победа не может быть "построена на руинах".

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Темы: Папа РимскийВенгрияОрбан
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