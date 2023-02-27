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У Берліні пройшла велика акція проти підтримки України, до знищеного російського танка принесли квіти

"Європейська правда"Понеділок, 27 лютого 2023, 16:40

У Берліні в суботу пройшла багатотисячна демонстрація "за мир" - проти підтримки України зброєю, під час неї принесли квіти до знищеного російського танка, який виставлений перед посольством РФ, менші акції були і в інших містах. 

Про це повідомляє The Guardian, пише "Європейська правда". 

Найбільша акція зібралася біля Бранденбурзьких воріт, поліція оцінює кількість учасників у 13 тисяч. Зібрання ініціювали представниця "Лівої партії" Сара Вагенкнехт та феміністична активістка Аліс Шварцер. Сама партія Die Linke дистанціювалася від заходу. 

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У промові Вагенкнехт закликала розпочинати "потужний рух за мир" у Німеччині та що в країні багато людей, які не погоджуються з рішеннями канцлера Олафа Шольца та міністерки закордонних справ Анналени Бербок щодо підтримки України зброєю. Вона сказала, що хоче "припинити жахливі страждання і смерті в Україні", але шляхом перемовин з Росією, а не "безкінечною війною на виснаження з усе новою і новою зброєю". Вагенкнехт додала, що побоюється розширення війни на інші країни Європи і що ця ситуація змусила її пригадати юнацькі страхи ядерної війни.   

Серед учасників помітили редактора газети Compact, що пов’язана з правопопулістською AfD, а в акаунті політсили у Twitter розмістили пост на підтримку демонстрації. 

Учасники акцій принесли плакати "зупиніть війну", "Сьогодні шоломи, завтра танки, післязавтра ваших дітей", "Зупиніть вбивства", "Дипломатів, а не гранати", "Не моя війна, не мій уряд", "Бербок - геть", "Справжній ворог - у Лондоні і Нью-Йорку". 

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Окремі люди, з якими спілкувалися журналісти, висловлювали думку, що війну влаштували "найбагатші світу", що Німеччина з її історичним досвідом не має брати участі у ще якійсь війні. Хтось на плакаті порівняв згоду з "підтримкою війни" із "седативним ефектом від ковід-вакцин", наводив як приклад мирний спротив британцям в Індії.  

До виставленого перед посольством РФ знищеного танка принесли квіти і поставили на нього український прапор. 

 
Steffi Loos

Поруч вийшла і демонстрація опонентів з українськими прапорами і гаслами "Зупиніть війну Путіна", "Допоможіть Україні захиститися", "Не давати Україні зброю - це те саме, що підтримка геноциду". 

На одному з плакатів нагадали, що Вагенкнехт говорила у телеефірі за кілька днів до початку великої війни: "Ми маємо бути щасливі, що Путін - не такий, яким його виставляють, нібито схибленим російським націоналістом, одержимим ідеєю змінити кордони. Якби це було так, тоді у перемовинах не було би сенсу". 

Міністр фінансів Крістіан Лінднер, коментуючи акцію, зауважив, що ті, хто не підтримує Україну, обрали хибний бік історії, а представниця соціал-демократів Катя Маст сказала, що такі акції слугують російській пропаганді. 

Нагадаємо, попереднього дня, у річницю початку повномасштабної війни, у Берліні відбулась велика акція на підтримку України. Про особливості сприйняття України та Росії у Німеччині дивіться та читайте інтерв'ю з німецьким експертом Сергієм Сумлєнним.

Теми: НімеччинаУкраїна
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