В Берлине прошла крупная акция против поддержки Украины, к российскому танку принесли цветы

В Берлине в субботу прошла многотысячная демонстрация "за мир" - против поддержки Украины оружием, во время нее принесли цветы к уничтоженному российскому танку, который выставлен перед посольством РФ, меньшие акции проводились и в других городах.

Об этом сообщает The Guardian, пишет "Европейская правда".

Самая большая акция собралась у Бранденбургских ворот, полиция оценивает количество участников в 13 тысяч. Собрание инициировали представительница "Левой партии" Сара Вагенкнехт и феминистическая активистка Алис Шварцер. Сама партия Die Linke дистанцировалась от мероприятия.

В речи Вагенкнехт призвала начинать "мощное движение за мир" в Германии и что в стране много людей, которые не согласны с решениями канцлера Олафа Шольца и министра иностранных дел Анналены Бербок по поддержке Украины оружием. Она сказала, что хочет "прекратить ужасные страдания и смерти в Украине", но путем переговоров с Россией, а не "бесконечной войной на истощение с все новым и новым оружием". Вагенкнехт добавила, что опасается расширения войны на другие страны Европы и что эта ситуация заставила ее вспомнить юношеские страхи ядерной войны.

Среди участников заметили редактора газеты Compact, связанной с правопопулистской AfD, а в аккаунте политсилы в Twitter разместили пост в поддержку демонстрации.

Участники акций принесли плакаты "Остановите войну", "Сегодня шлемы, завтра танки, послезавтра - ваших детей", "Остановите убийства", "Дипломатов, а не гранаты", "Не моя война, не мое правительство", "Бербок - вон", "Настоящий враг - в Лондоне и Нью-Йорке".

Отдельные люди, с которыми общались журналисты, высказывали мнение, что войну устроили "самые богатые в мире", что Германия с ее историческим опытом не должна участвовать в еще какой-то войне. Кто-то на плакате сравнил согласие с "поддержкой войны" с "седативным эффектом от ковид-вакцин", приводил в пример мирное сопротивление британцам в Индии.

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К выставленному перед посольством РФ уничтоженному танку принесли цветы и поставили на него украинский флаг.

Steffi Loos

Рядом вышла и демонстрация оппонентов с украинскими флагами и лозунгами "Остановите войну Путина", "Помогите Украине защититься", "Не давать Украине оружие - это то же самое, что поддержка геноцида".

На одном из плакатов напомнили, что Вагенкнехт говорила в телеэфире за несколько дней до начала большой войны: "Мы должны быть счастливы, что Путин - не такой, каким его выставляют, якобы помешанным русским националистом, одержимым идеей изменить границы. Если бы это было так, тогда в переговорах не было бы смысла".

Министр финансов Кристиан Линднер, комментируя акцию, отметил, что те, кто не поддерживает Украину, выбрали ложную сторону истории, а представительница социал-демократов Катя Маст сказала, что такие акции служат российской пропаганде.

Напомним, накануне, в годовщину начала полномасштабной войны, в Берлине состоялась крупная акция в поддержку Украины. Об особенностях восприятия Украины и России в Германии смотрите и читайте в интервью с немецким экспертом Сергеем Сумленным.