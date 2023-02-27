У Кривому Розі накрили наркокартель: 200 обшуків, 37 затриманих

Правоохоронці повідомляють про знешкодження криворізького наркокартелю, учасники якого "забезпечували" метамфетаміном майже всі регіони України.

Джерело: Національна поліція, Офіс генпрокурора

Дослівно НПУ: "Понад 1200 правоохоронців 27 лютого провели спецоперацію і затримали 37 учасників злочинної спільноти "Двадцятівські", у тому числі десять лідерів.

В результаті обшуків вилучено зброю, боєприпаси, наркотики, гроші в національній та іноземній валюті. За попередніми даними, щомісячний прибуток фігурантів від продажу наркотиків сягав понад мільйон доларів США".

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Деталі: Зазначається, що правоохоронці документували злочини банди протягом року.

Організаторами наркобізнесу були троє мешканців Кривого Рогу, які мають зв’язки у кримінальному середовищі. Вони навіть заручилися підтримкою кількох медіаресурсів, через які раніше розповсюдили неправдиві матеріали про правоохоронців, котрі займаються документуванням злочинних наркогруп на Дніпропетровщині.

Мережа наркокартелю складалася з трьох злочинних організацій та шести організованих груп. Організатори ретельно підбирали "персонал" і надавати перевагу особам, які мали хороші фізичні дані та зв’язки серед осіб, пов’язаних із незаконним обігом наркотиків.

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При цьому, аби зберегти автономію і ускладнити процес документування злочинної діяльності, представники відокремлених ланок майже не контактували один із одним. Таким чином затримані правоохоронцями збувачі не володіли інформацією про діяльність усього наркокартелю.

Аби забезпечити належний контроль, діяльність та безпеку діяльності злочинної спільноти, функціонувала чітка ієрархія та розподіл ролей: контроль за роботою лабораторій, їх охорона, "хіміки", "фінансисти" тощо.

Для безперебійного виготовлення метамфетаміну фігуранти організували діяльність мережі нарколабораторій в орендованих гаражних приміщеннях та в квартирі у Кривому Розі.

Їхні потужності дозволяли у промислових масштабах виготовляти щомісяця до 40 кг готових психотропів. Окрім того, лідери наркобізнесу організували вирощування нарковмісних рослин і для розширення "асортименту" налагодили їх закупівлю в осіб, діяльність яких поліцейські також задокументували і припинили.

При цьому ринок збуту наркотичних засобів охоплював майже всі регіони України, зазначають у поліції.

Для безперебійної торгівлі фігуранти продумували логістику і облаштування пунктів зберігання: так вони через розгалужену "кур’єрську" мережу реалізовували продукцію великими та роздрібними партіями шляхом "закладок" і методом "з рук у руки".

Кошти від збуту наркотиків, а це – понад мільйон доларів США "прибутку" щомісяця, лідери угруповань передавали керівникам злочинної спільноти "Двадцятівські", які розподіляли їх між усіма задіяними в наркобізнесі особами.

За результатами слідчих дій у понеділок правоохоронці затримали 37 учасників злочинної спільноти, зокрема лідерів, представників силового блоку, "хіміків" та збувачів.

Їм інкриміновано створення, керівництво злочинною організацією та участь у ній, незаконне виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту та збут наркотичних засобів, психотропних речовин, а також пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі

За результатами проведення понад 200 одночасних обшуків поліцейські вилучили наркотичні засоби і психотропні речовини, а також прекурсори.

Окрім цього, вилучено 310 тисяч доларів США, 103 тисячі євро та понад 500 тисяч гривень, зброю та набої різного калібру, боєприпаси, більше двох десятків банківських карток і мобільних телефонів, "чорнові" записи про виготовлення та збут наркотиків, дані дилерів, "клієнтів" та боржників, а також 40 автомобілів, старовинні книги та ікони.

За даними ОГП, восьми підозрюваним вже обрано запобіжні заходи.

На вилучені під час процесуальних заходів цінності і речі та на майно учасників злочинної організації буде накладено арешт.