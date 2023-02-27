В Кривом Роге накрыли наркокартель: 200 обысков, 37 задержанных

Правоохранители сообщают об обезвреживании криворожского наркокартеля, участники которого "обеспечивали" метамфетамином почти все регионы Украины.

Источник: Национальная полиция, Офис генпрокурора

Дословно НПУ: "Более 1200 правоохранителей 27 февраля провели спецоперацию и задержали 37 участников преступного сообщества "Двадцатовские", в том числе десять лидеров.

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В результате обысков изъято оружие, боеприпасы, наркотики, деньги в национальной и иностранной валюте. По предварительным данным, ежемесячная прибыль фигурантов от продажи наркотиков достигала более миллиона долларов США".

фото полиции

Детали: Отмечается, что правоохранители документировали преступления банды в течение года.

Организаторами наркобизнеса были трое жителей Кривого Рога, которые имеют связи в криминальной среде. Они даже заручились поддержкой нескольких медиаресурсов, через которые ранее распространили ложные материалы о правоохранителях, которые занимаются документированием преступных наркогрупп на Днепропетровщине.

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Сеть наркокартеля состояла из трех преступных организаций и шести организованных групп. Организаторы тщательно подбирали "персонал" и отдавали предпочтение лицам, которые имели хорошие физические данные и связи среди лиц, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

При этом, чтобы сохранить автономию и усложнить процесс документирования преступной деятельности, представители обособленных звеньев почти не контактировали друг с другом. Таким образом задержанные правоохранителями сбытчики не владели информацией о деятельности всего наркокартеля.

Чтобы обеспечить надлежащий контроль, деятельность и безопасность деятельности преступного сообщества, функционировала четкая иерархия и распределение ролей: контроль за работой лабораторий, их охрана, "химики", "финансисты" и тому подобное.

Для бесперебойного изготовления метамфетамина фигуранты организовали деятельность сети нарколабораторий в арендованных гаражных помещениях и в квартире в Кривом Роге.

Их мощности позволяли в промышленных масштабах изготавливать ежемесячно до 40 кг готовых психотропов. Кроме того, лидеры наркобизнеса организовали выращивание наркосодержащих растений и для расширения "ассортимента" наладили их закупку у лиц, деятельность которых полицейские также задокументировали и прекратили.

При этом рынок сбыта наркотических средств охватывал почти все регионы Украины, отмечают в полиции.

Для бесперебойной торговли фигуранты продумывали логистику и обустройство пунктов хранения: так они через разветвленную "курьерскую" сеть реализовывали продукцию крупными и розничными партиями путем "закладок" и методом "из рук в руки".

Средства от сбыта наркотиков, а это - более миллиона долларов США "прибыли" ежемесячно, лидеры группировок передавали руководителям преступного сообщества "Двадцатовские", которые распределяли их между всеми задействованными в наркобизнесе лицами.

По результатам следственных действий в понедельник правоохранители задержали 37 участников преступного сообщества, в частности лидеров, представителей силового блока, "химиков" и сбытчиков.

Им инкриминируется создание, руководство преступной организацией и участие в ней, незаконное изготовление, хранение, перевозка с целью сбыта и сбыт наркотических средств, психотропных веществ, а также предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу

По результатам проведения более 200 одновременных обысков полицейские изъяли наркотические средства и психотропные вещества, а также прекурсоры.

Кроме этого, изъято 310 тысяч долларов США, 103 тысячи евро и более 500 тысяч гривен, оружие и патроны различного калибра, боеприпасы, более двух десятков банковских карточек и мобильных телефонов, "черновые" записи об изготовлении и сбыте наркотиков, данные дилеров, "клиентов" и должников, а также 40 автомобилей, старинные книги и иконы.

По данным ОГП, восьми подозреваемым уже избраны меры пресечения.

На изъятые во время процессуальных мероприятий ценности и вещи и на имущество участников преступной организации будет наложен арест.