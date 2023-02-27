Лідери Британії та ЄС розповіли подробиці угоди щодо Північної Ірландії

Нова домовленість щодо транзиту товарів через Північну Ірландію, укладена між Великою Британією та Європейською комісією, матиме назву "Віндзорська рамкова угода" і назагал базується на пропозиціях Лондона.

Про це на пресконференції у понеділок розповіли прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

За словами Сунака, "нинішня угода забезпечує безперебійний рух товарів у всьому Сполученому Королівстві, захищає місце Північної Ірландії в нашому союзі та гарантує суверенітет північних ірландців".

Одна з ключових пропозицій Віндзорської рамкової угоди – запровадження двох паралельних шляхів ввезення товарів з Британських островів у Північну Ірландію: "зеленого" й "червоного". Перший буде призначатись для товарів, які не вивозитимуться з Північної Ірландії, а другий – для тих, щодо яких такий ризик існує.

"Для "зеленого" шляху будуть скасовані перевірки й паперова робота. Це означає, що ті, хто торгує їжею – супермаркети, ресторани тощо – більше не потребуватимуть сотень сертифікатів для кожного ваговоза", – пояснив Сунак і додав, що це означає фактичне скасування кордону в Ірландському морі.

Інші зміни, передбачені Віндзорською рамковою угодою, передбачають зміну тексту Північноірландського протоколу в питаннях збору ПДВ, акцизів, а також дозволів на ввезення в Північну Ірландію тварин і ліків.

Крім того, парламент Північної Ірландії – Стормонт – отримає право зупиняти дію того законодавства ЄС, яке все ще застосовується в країні для уникнення проблем із перетином кордону з Ірландією. Цей механізм, за словами Сунака, має назву "гальмо Стормонта" (a Stormont break).

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Своєю чергою Урсула фон дер Ляєн висловила впевненість, що Віндзорська рамкова угода дозволить розпочати "нову главу" у відносинах Лондона й Брюсселя, а також "забезпечить довгострокові рішення" для людей і бізнесу в Північній Ірландії.

"Ми знали, що це буде нелегко. Ми знали, що нам потрібно дуже уважно вислухати занепокоєння один одного. Але, перш за все, ми повинні були прислухатися до проблем народу Північної Ірландії. Сьогодні ми можемо пишатися тим, що виконали це зобов'язання", - заявила вона.

Нагадаємо, після Brexit рух товарів у Північній Ірландії мав визначати Північноірландський протокол, з урахуванням історичної специфіки регіону. Угода Страсної п’ятниці 1998 року, що поклала край багаторічному конфлікту у Північній Ірландії, передбачала "прозорий" кордон між двома частинами острова. Після Brexit і виходу Британії з єдиного ринку постало питання про те, як проводити митні перевірки товарів, аби виконувати цю умову.

Як компроміс, митний кордон вирішили змістити у порти Північної Ірландії, а сам регіон залишити у єдиному ринку ЄС. Але це порушило торгівлю між Північною Ірландією та Британією через тягар нової паперової роботи та митних процедур, а також призвело до глибокої політичної кризи у Північній Ірландії.

Про те, чому Brexit загострив напругу у Північній Ірландії, дивіться у розмові з експертом Олександром Краєвим, або у статті Ірландський глухий кут: як Борис Джонсон створив проблему для Британії та ЄС.